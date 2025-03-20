Захарова: вопрос иранской ядерной сделки не может быть решен без Москвы и Пекина

В начале марта Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. Он также подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».