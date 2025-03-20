Захарова: вопрос иранской ядерной сделки не может быть решен без Москвы и Пекина
Российская сторона готова к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, поскольку ее судьба не может быть решена без участия Москвы и Пекина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова заявила, что судьбы совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и перспективы многосторонних усилий вокруг иранской ядерной программы не могут определяться без участия России и Китая, а также не могут быть продиктованы извне.
19 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана значительно возрастают.
В начале марта Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. Он также подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».
Вопрос о ядерной программе Ирана также был одной из тем, которые обсуждались на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Ирана Аббасом Аракчи в Тегеране 25 февраля. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. А иранский министр заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США под давлением.