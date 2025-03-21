Песков: проблема ядерной программы Ирана должна решаться только мирно
Проблема иранской ядерной программы должна решаться только мирными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое. Для этого необходима лишь политическая воля», – указал Песков.
По его словам, исламская республика, как и другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома и делает это в строгом соответствии с международным правом. Российская сторона исходит из заявлений руководства и представителей Ирана о том, что страна не собирается получать ядерного оружия. Такие заявления делались неоднократно, подчеркнул представитель Кремля.
19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана сильно возрастают.
20 марта Axios со ссылкой на источники в израильском и американском правительстве сообщил, что Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе на следующей неделе в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят усиление давления на Иран, возможность координации действий в области разведки и обороны и перспективы ограничения ядерной программы исламской республики.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, так как ее судьба не может быть решена без участия России и Китая.