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Песков: проблема ядерной программы Ирана должна решаться только мирно

Ведомости

Проблема иранской ядерной программы должна решаться только мирными средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое. Для этого необходима лишь политическая воля», – указал Песков.

По его словам, исламская республика, как и другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома и делает это в строгом соответствии с международным правом. Российская сторона исходит из заявлений руководства и представителей Ирана о том, что страна не собирается получать ядерного оружия. Такие заявления делались неоднократно, подчеркнул представитель Кремля.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана сильно возрастают.

20 марта Axios со ссылкой на источники в израильском и американском правительстве сообщил, что Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе на следующей неделе в Белом доме. Ожидается, что стороны обсудят усиление давления на Иран, возможность координации действий в области разведки и обороны и перспективы ограничения ядерной программы исламской республики.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, так как ее судьба не может быть решена без участия России и Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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