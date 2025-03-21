Песков: проблема ядерной программы Ирана должна решаться только мирно

По его словам, исламская республика, как и другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома и делает это в строгом соответствии с международным правом. Российская сторона исходит из заявлений руководства и представителей Ирана о том, что страна не собирается получать ядерного оружия. Такие заявления делались неоднократно, подчеркнул представитель Кремля.