Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе
Израиль и США проведут стратегические переговоры по иранской ядерной программе на следующей неделе в Белом доме, сообщает Axios со ссылкой на свои источники в израильском и американском правительстве. Это будет первая встреча стратегической консультативной группы (SCG) после прихода президента США Дональда Трампа к власти.
Израильскую делегацию возглавят советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби. В переговорах также примут участие представители совета национальной безопасности, вооруженных сил, разведки «Моссад», министерства иностранных дел, министерства обороны и комиссии по атомной энергии Израиля.
С американской стороны консультации возглавит советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. В состав делегации войдут представители госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США.
Ожидается, что стороны обсудят усиление давления на Иран, возможности координации действий в области разведки и обороны, а также перспективы ограничения ядерной программы Тегерана.
19 марта Axios писал, что Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана значительно возрастают.
9 марта Трамп говорил в интервью Fox News, что он хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, поскольку ее судьба не может быть решена без участия Москвы и Пекина.