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Axios: Израиль и США проведут переговоры по иранской ядерной программе

Ведомости

Израиль и США проведут стратегические переговоры по иранской ядерной программе на следующей неделе в Белом доме, сообщает Axios со ссылкой на свои источники в израильском и американском правительстве. Это будет первая встреча стратегической консультативной группы (SCG) после прихода президента США Дональда Трампа к власти.

Израильскую делегацию возглавят советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по стратегическим вопросам Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби. В переговорах также примут участие представители совета национальной безопасности, вооруженных сил, разведки «Моссад», министерства иностранных дел, министерства обороны и комиссии по атомной энергии Израиля.

С американской стороны консультации возглавит советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. В состав делегации войдут представители госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества США.

Ожидается, что стороны обсудят усиление давления на Иран, возможности координации действий в области разведки и обороны, а также перспективы ограничения ядерной программы Тегерана.

19 марта Axios писал, что Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана значительно возрастают.

9 марта Трамп говорил в интервью Fox News, что он хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, поскольку ее судьба не может быть решена без участия Москвы и Пекина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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