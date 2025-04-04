Как мир отреагировал на пошлины «освобождения» Дональда Трампа

Для Китая «взаимные пошлины» Трампа составят 34% (в продемонстрированной на презентации новых мер таблице говорилось, что китайские тарифы в отношении товаров из США уже якобы составляют 67%). Новые пошлины Трампа в отношении КНР дополняют прежние и потому общая ставка на китайский импорт достигла 54%, уточнил позже Бессент. В минкоммерции КНР уже заявили, что Китай готов принимать решительные контрмеры. «Так называемые взаимные тарифы, определяемые на основе односторонних и субъективных оценок, нарушают правила международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы соответствующих сторон и представляют собой типичный акт одностороннего запугивания», – выразили мнение в Пекине. При этом незадолго до объявления Трампа Bloomberg сообщило, что китайские власти в последние недели дали инструкцию ряду отделений национальной комиссии по развитию и реформам остановить процесс выдачи разрешений для компаний, которые хотят инвестировать в США.