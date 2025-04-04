Как мир отреагировал на пошлины «освобождения» Дональда Трампа

Как мир отреагировал на пошлины «освобождения» Дональда ТрампаНекоторые союзники США могут нанести ответный удар
США выжили, идут на поправку и станут еще сильнее и больше, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 3 апреля, через день после объявления зеркальных пошлин в отношении 183 стран и территорий. «Операция завершена. Пациент выжил и идет на поправку. Сделаем Америку снова великой», – написал Трамп. Согласно его указу, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки – с 9 апреля.
Бремя союзников
Оптимизм президента США разделяют не все. Евросоюз (ЕС), в адрес которого регулярно раздается критика из уст Трампа, столкнется с пошлиной в 20%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к переговорам, но рассказала о подготовке первого пакета контрмер. «Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности», – написала она на своей странице в X (экс-Twitter) 3 апреля. И даже более идеологически близкая к Трампу премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала американские тарифы ошибочными, пообещав действовать сообща с европейскими партнерами.
По данным агентства Reuters, 9 апреля в Брюсселе примут решение, вводить ответные пошлины на американские товары или нет.
Из европейских союзников США сравнительно повезло Великобритании, не входящей в ЕС, – речь идет о пошлине в 10%. Премьер-министр Кир Стармер отреагировал сдержанно: «Мы продолжим переговоры по сделке, учитывающей наши интересы. Решения будут продиктованы только нашими национальными интересами».
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон уже призывал местные компании приостановить «на некоторое время» любые инвестиции в США. Но на практике никакого ответа со стороны ЕС ждать не следует, пока будут только громкие слова, уверен программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Весьма неожиданно досталось и главному ближневосточному союзнику США – Израилю, продукция которого будет обложена 17%-ной пошлиной. По данным агентства Reuters, министр финансов страны Бецалель Смотрич заявил о разработке совместно с бизнесом возможного плана действий с учетом всех возможностей и рисков. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишь за несколько часов до речи Трампа заявил об отмене «всех таможенных выплат» на товары из США.
В списке Трампа отсутствуют ведущие торговые партнеры США – Канада и Мексика. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила это тем, что в отношении них уже действуют 25%-ные пошлины.
На первый взгляд интригующим могло показаться и отсутствие в списке России, Северной Кореи, Кубы и Белоруссии. Но это связано с уже введенными в отношении этих стран санкциями, объяснил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.
Отреагировали мемами и насмешками пользователи соцсетей на включение в список Трампа Австралии и принадлежащего ей архипелага в южной части Индийского океана Херд и Макдональд (пошлина – 10%): острова необитаемы, живут там только пингвины, морские котики, морские леопарды и морские слоны.
Зеркальные пошлины Трампа – приглашение за стол переговоров для таких крупных торговых партнеров США, как ЕС и Китай, говорит главный научный сотрудник отдела экономических исследований Института США и Канады РАН Ольга Солдатенкова. Она объяснила, что Трамп рассчитывает на переговоры на своих условиях. «И при желании откатить пошлины, что он может свободно сделать, так как обладает необходимыми полномочиями», – сказала Солдатенкова.
По словам журналиста The Atlantic и редактора The Yale Review Джеймса Шуровьески, администрация Трампа не складывала тарифные и нетарифные барьеры, как она утверждает. Пример расчетов Белого дома привела газета The New York Times (NYT): торговый дефицит с КНР в $291,9 млрд делился на сумму импорта – $433,8 млрд (0,6728), что затем переводится в проценты – 67%. Затем эта цифра делится на два и получается округленная ставка в 34%.
Индия, постсоветская Азия, Украина
Введение новых тарифов затронуло и Индию: размер пошлин составил 26%. По мнению Трампа, в Индии в отношении американских товаров действуют высокие тарифы – 52%, а также используются манипуляции с валютой и торговые барьеры. В 2023–2024 финансовом году товарооборот между странами составил $118 млрд при торговом балансе в пользу Индии с положительным сальдо в $32 млрд.
Трамп еще в феврале 2025 г. предупреждал индийского премьера Нарендру Моди о готовности ввести «ответные пошлины». Тогда же индийская сторона снизила пошлины на алкоголь, конкретно на бурбон, и на некоторые виды мотоциклов, включая Harley-Davidson.
Пока что правительство Индии будет вести себя осторожно и выжидать, как политика Трампа скажется на мировой торговле, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Ирина Колгушкина. США – один из ключевых партнеров Индии, осложнение связей с которым может привести к замедлению экономики. По словам эксперта, все еще можно ожидать заключения нового торгового соглашения между Нью-Дели и Вашингтоном, по условиям которого стороны пойдут на взаимные уступки и отменят часть тарифов. В целом же, по мнению Колгушкиной, от пошлин Трампа пострадает весь регион, включая Мьянму, Шри-Ланку и Маврикий.
Пострадают от тарифов и страны Центральной Азии, причем самые жесткие меры здесь Трамп принял в отношении Казахстана. Против него пошлины составляют 27%, в то время как против других стран региона всего 10%. Как сообщило министерство торговли Казахстана, власти страны инициируют консультации с США для обсуждения возможности неприменения дополнительных пошлин. При этом казахстанские власти подчеркнули, что значительная часть экспорта страны в США не подпадает под действие дополнительных пошлин, так как включена в список исключений. Как итог – введенные тарифы затронут только 4,8% от общего объема экспорта Казахстана в Америку.
Десятипроцентный тариф был введен Трампом и относительно Украины. Но министр экономики Украины Юлия Свириденко надеется договориться с США, так как эти пошлины больно ударят по мелким производителям. Также с высокими тарифами столкнулась и Молдавия – 31%.
Американцы давно всерьез интересуются Казахстаном, говорит ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дарья Рекеда. Например, именно американцы владеют долями в добыче и разработке нефти и газа. Но Казахстан также активно сотрудничает с ЕС и Китаем, что по ряду направлений не устраивает Вашингтон. Трамп попросту не считает никого своим союзником, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Что же касается Молдавии, то ее в список включили «за компанию», а экономическая ситуация в этой стране печальная и без тарифов, заключает эксперт.
Китай, Южная Корея, Вьетнам
Для Китая «взаимные пошлины» Трампа составят 34% (в продемонстрированной на презентации новых мер таблице говорилось, что китайские тарифы в отношении товаров из США уже якобы составляют 67%). Новые пошлины Трампа в отношении КНР дополняют прежние и потому общая ставка на китайский импорт достигла 54%, уточнил позже Бессент. В минкоммерции КНР уже заявили, что Китай готов принимать решительные контрмеры. «Так называемые взаимные тарифы, определяемые на основе односторонних и субъективных оценок, нарушают правила международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы соответствующих сторон и представляют собой типичный акт одностороннего запугивания», – выразили мнение в Пекине. При этом незадолго до объявления Трампа Bloomberg сообщило, что китайские власти в последние недели дали инструкцию ряду отделений национальной комиссии по развитию и реформам остановить процесс выдачи разрешений для компаний, которые хотят инвестировать в США.
Интересно, что в списке Трампа нет Гонконга, который, несмотря на политическую принадлежность КНР, экономически традиционно проходит как отдельный субъект.
Самый сильный удар в Восточноазиатском регионе пришелся на Камбоджу (ставка – 49%). Экономика Камбоджи во многом зависит от экспорта швейной и обувной продукции. Также в регионе пострадали Лаос (48%) и Вьетнам (46%), с которым в Вашингтоне насчитали торговый дефицит на сумму $123,5 млрд (Вьетнам – шестой экспортер в США).
Ханой был объектом критики Трампа еще во время первого срока из-за реэкспорта товаров со значительной китайской составляющей. Но в конечном счете по его итогам Вьетнам смог извлечь выгоду для себя в виде привлечения инвестиций и переноса к себе предприятий крупных компаний. Нынешний сценарий, очевидно, представляет экономическую угрозу и потому премьер Вьетнама Фам Минь Чинь распорядился немедленно создать группу быстрого реагирования, сообщило Вьетнамское информационное агентство. При этом NYT напоминает, что, например, продукция Apple может сильно подорожать после введения новых пошлин, так как на Вьетнам, Индию и Китай приходится 90% производства iPhone.
Средневзвешенный таможенный тариф для блока АСЕАН теперь составляет 31,6%, что значительно выше средних показателей по миру, говорит заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. В обозримом будущем стоит ожидать общего снижения торговли США и стран АСЕАН, что создаст возможности для перенаправления экспортных поставок стран блока на другие направления – Китай, ЕС, Японию, Корею, Индию, вероятно и Россию, считает эксперт.
И. о. президента Южной Кореи, против которой Трамп объявил 25%-ные пошлины, Хан Док Су тоже поручил принять все возможные меры в ответ. Япония (ставка на ее товары – 24%) считает шаг США прискорбным и, более того, Токио «настоятельно требует» пересмотреть пошлины, заявил министр торговли Ёдзи Муто. 32%-ный тариф в отношении Тайваня может сократить его экспорт в США примерно на 63%, считает Bloomberg, несмотря на то что полупроводники выведены Белым домом в исключения.
Для Китая новые тарифы – серьезный удар, говорит бывший торговый представитель России в КНР Сергей Цыплаков. Пекин точно ответит на это, но пока не понятно, как именно. Воздействие введенных пошлин будет заметно с мая 2025 г., говорит эксперт. По словам Цыплакова, экспорт Китая замедлится, упадет спрос на металл, под ударом также окажутся энергоносители. Но при этом Япония и Южная Корея теперь будут стараться расширить свой экспорт в Китай, для чего им понадобится ослабить технические рестрикции, резюмирует Цыплаков.