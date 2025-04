Как мир отреагировал на пошлины «освобождения» Дональда Трампа

По словам журналиста The Atlantic и редактора The Yale Review Джеймса Шуровьески, администрация Трампа не складывала тарифные и нетарифные барьеры, как она утверждает. Пример расчетов Белого дома привела газета The New York Times (NYT): торговый дефицит с КНР в $291,9 млрд делился на сумму импорта – $433,8 млрд (0,6728), что затем переводится в проценты – 67%. Затем эта цифра делится на два и получается округленная ставка в 34%.