Что будет с мировыми фондовыми рынками из-за новых пошлин Трампа

Что будет с мировыми фондовыми рынками из-за новых пошлин ТрампаИнвесторам еще предстоит осознать, что изменения системны и серьезно повлияют на мировую экономику
Американские инвесторы только 3 апреля смогли отреагировать на новые торговые пошлины Дональда Трампа, которые коснутся большинства стран мира. Индекс S&P 500 на старте торгов падал на 3,3%, Dow Jones – на 2,7%, технологичный NASDAQ – на 4,4%, Russell 2000 – на 4%. Фьючерсы на индексы США 3 апреля потеряли более 4%. Индекс волатильности, или так называемый индекс страха, S&P 500 VIX Futures в четверг рос на 22,94% до 24,5 пункта – это выше уровня 20, который обычно указывает на беспокойство среди трейдеров.
Компании, связанные с мировой торговлей, приняли на себя основной удар на предпродажных торгах, поскольку Вьетнам и другие страны, в отношении которых были введены пошлины, являются производственными центрами. Например, среди американских акций 3 апреля больше остальных падали акции брендов одежды Ralph Lauren (-17,9%), Deckers Outdoor (-17,7%) и Nike (-13%), производителя электроники Dell (-16,9%) и умных часов Garmin (-16,27%). Также значительно теряли бумаги сети магазинов электроники Best Buy (-15,5%), компаний Microchip (-14,18%), Estee Lauder (-14%) и Micron (-13,1%).