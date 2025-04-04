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Что будет с мировыми фондовыми рынками из-за новых пошлин Трампа

Инвесторам еще предстоит осознать, что изменения системны и серьезно повлияют на мировую экономику
Мария Викулова
ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP
ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP

Американские инвесторы только 3 апреля смогли отреагировать на новые торговые пошлины Дональда Трампа, которые коснутся большинства стран мира. Индекс S&P 500 на старте торгов падал на 3,3%, Dow Jones – на 2,7%, технологичный NASDAQ – на 4,4%, Russell 2000 – на 4%. Фьючерсы на индексы США 3 апреля потеряли более 4%. Индекс волатильности, или так называемый индекс страха, S&P 500 VIX Futures в четверг рос на 22,94% до 24,5 пункта – это выше уровня 20, который обычно указывает на беспокойство среди трейдеров.

Компании, связанные с мировой торговлей, приняли на себя основной удар на предпродажных торгах, поскольку Вьетнам и другие страны, в отношении которых были введены пошлины, являются производственными центрами. Например, среди американских акций 3 апреля больше остальных падали акции брендов одежды Ralph Lauren (-17,9%), Deckers Outdoor (-17,7%) и Nike (-13%), производителя электроники Dell (-16,9%) и умных часов Garmin (-16,27%). Также значительно теряли бумаги сети магазинов электроники Best Buy (-15,5%), компаний Microchip (-14,18%), Estee Lauder (-14%) и Micron (-13,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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