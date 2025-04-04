Что будет с мировыми фондовыми рынками из-за новых пошлин Трампа

Американские инвесторы только 3 апреля смогли отреагировать на новые торговые пошлины Дональда Трампа, которые коснутся большинства стран мира. Индекс S&P 500 на старте торгов падал на 3,3%, Dow Jones – на 2,7%, технологичный NASDAQ – на 4,4%, Russell 2000 – на 4%. Фьючерсы на индексы США 3 апреля потеряли более 4%. Индекс волатильности, или так называемый индекс страха, S&P 500 VIX Futures в четверг рос на 22,94% до 24,5 пункта – это выше уровня 20, который обычно указывает на беспокойство среди трейдеров.