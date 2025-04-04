Что значат новые пошлины Трампа для экономики США, мира и России

Что значат новые пошлины Трампа для экономики США, мира и РоссииОт глобальной торговой войны пострадают все, считают эксперты
Американский президент Дональд Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами. Новая тарифная политика Штатов стала самой обсуждаемой темой в мировых СМИ и вызвала реакцию рынков, в результате которой транснациональные корпорации могут потерять миллиарды долларов. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», опасаются, что это приведет к дестабилизации цепочек поставок по всему миру, ускорению инфляции в крупнейших экономиках, а США может столкнуться со стагфляцией и рецессией.
CNN назвал действия Трампа развязыванием глобальной торговой войны и заявил, что это ударит «по кошелькам» американцев и может подтолкнуть экономику США к рецессии. Введение тарифов – самая значительная протекционистская акция с 1930-х гг., когда конгресс ввел тарифы на более чем 20 000 товаров и еще глубже погрузил экономику США в Великую депрессию, пишет Politico. «Если Трамп будет придерживаться тарифов, установленных в среду, он перевернет всю 80-летнюю международную торговую систему, которую президент Гарри Трумэн и другие лидеры США строили после Второй мировой войны», – отмечает издание.
Рекордный торговый дефицит в $1,2 трлн представляет собой «чрезвычайную ситуацию в стране», которая разрушает производственный потенциал США и их оборонно-промышленную базу, заявили в Белом доме, объясняя принятое решение. При этом есть и другое мнение. Тарифы, особенно если они приводят к рецессии, являются политически разрушительными, сказал сенатор Рэнд Пол.
Самая высокая ставка – 49% – будет действовать на импорт из Камбоджи. На втором месте по размеру пошлины – Вьетнам (46%). Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%. На товары из ЕС пошлина будет на уровне 20%. Всего в списке 184 страны. В то же время в нем нет России, Белоруссии и некоторых других стран СНГ. Отсутствие пошлин против России Белый дом объяснил действующими жесткими санкциями, которые и так исключают какую-то значимую торговлю. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговли не было вовсе. Базовый тариф в 10% начнет действовать с 5 апреля, взаимные пошлины – с 9 апреля.
«Трамп сказал, что рассчитал ставки на основе сочетания тарифов, субсидий и валютных манипуляций. Но вероятней всего, он просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США», – пишет газета Financial Times.
Механизм зеркальных тарифов примерно вдвое ниже размера тарифов и нетарифных барьеров, установленных той или иной страной для товаров из США. В табличке, представленной Трампом, указано, что, например, Китай взимает эффективный тариф с американских товаров в размере 67%, Европейский союз – 39%, Индия – 52%, а Вьетнам – 90%. Введенные зеркальные пошлины примерно вдвое ниже этих показателей. При этом тарифы суммируются с ранее введенными страновыми пошлинами. Таким образом, для Китая, против которого уже действуют импортные пошлины в размере 20%, конечный тариф составит 54%.
В начале февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Пошлины для Китая составили 10% (увеличились до 20%), для Канады и Мексики – 25% (исключение – канадские энергоносители, для них ставка составит 10%). При этом позже введение части тарифов для Канады и Мексики было отложено до 4 апреля (этих стран в новом списке Трампа не было).
С кем торгует Америка
Крупнейшими торговыми партнерами США в 2024 г. были ЕС с общим товарооборотом $975,9 млрд, Мексика ($839,9 млрд), Канада ($762,1 млрд) и Китай ($582,5 млрд), следует из данных статбюро Census Bureau, проанализированных «Ведомостями». Причем импорт из этих стран превышал экспорт. Среди перечисленных торговых партнеров самый большой дефицит был с Китаем – $295 млрд и ЕС – $236 млрд. В топ-10 по объему товарооборота с США входят также Япония, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Великобритания и Индия. Объем торговли с Россией в прошлом году составил рекордно низкие $3,5 млрд (например, в 2019 г. он составлял $28,1 млрд). Общий товарооборот США в 2024 г. составил $5,3 трлн, увеличившись с 2023 г. на 4,6%. Стоимостный объем ввезенного импорта превышал экспортные поставки на $1,2 трлн.
В товарной структуре импорта наибольшую долю (15,5%) составляют минеральные продукты (включают в себя нефтепродукты). В 2024 г. стоимостный объем ввезенного минерального сырья составил $320 млрд. Затем следуют машины и оборудование (12,2%, или $252 млрд), электроника (10,4%, или $214 млрд), транспортные средства (7%, или $144 млрд), летательные аппараты (6,5%, или $134 млрд), оптика и приборы (5,1%, или $106 млрд).
Крупнейшими странами – импортерами США в прошлом году были Мексика ($506 млрд), Китай ($439 млрд), Канада ($413 млрд), Германия ($160 млрд), Япония ($148 млрд), следует из данных Census Bureau. На импорт из Мексики в основном приходится техника, минеральное сырье, напитки и спиртное, мебель. Китай поставляет в США технику, игрушки, пластиковые изделия и мебель, Канада – минеральное сырье, технику, лес. Из Германии и Японии больше всего импортируется техники и лекарств.
Среди экспортных поставок из США преобладают машины и оборудование ($531 млрд), электроника ($486 млрд), транспортные средства ($392 млрд), минеральные продукты ($251 млрд) и лекарства ($213 млрд). Крупнейшие покупатели американского экспорта – Канада, Мексика, Китай, Нидерланды, Великобритания – в основном приобретали технику, минеральное сырье, лекарства, пластиковые изделия, драгоценности.
Как это повлияет на США
По данным управления конгресса по бюджету, введение пошлин может увеличить дефицит бюджета на $4,9 трлн в течение 10 лет. При этом, по сообщению CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет. В I квартале рост экономики США, возможно, будет близок к нулю, а нынешнее решение по тарифам может усилить негативный тренд во II квартале, что является неотъемлемым признаком рецессии, писали «Ведомости».
Новые пошлины приведут к росту инфляции в США, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Если будет реализована хотя бы половина озвученных мер, индекс потребительских цен прибавит от 1 до 1,5 процентного пункта в этом и следующем году, а значит, о снижении ставок в США можно забыть.
США столкнутся с ростом издержек, дополнительными расходами для потребителей и более длительным периодом повышенной инфляции, что ограничит возможности для снижения процентных ставок, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она также прогнозирует потери экономического роста и снижение занятости из-за разрушения производственных цепочек и ответных мер. Беленькая подчеркивает, что в марте на рынке возросли опасения рецессии. При этом бюджет может получить дополнительные доходы, которыми администрация Трампа надеется компенсировать выпадающие налоговые поступления из-за налоговых льгот.
Пошлины могут ускорить рост цен в США на 2,5% в ближайшие 2–3 года, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. Краткосрочно, пока рынок адаптируется к новым условиям, потребительский спрос охладится из-за удорожания товаров, а промышленное производство окажется под давлением роста издержек, считает Попцова.
В США продолжит расти инфляция, к концу 2025 г. она достигнет 3%, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С другой стороны, у США может сократиться дефицит торгового баланса за счет падения импорта, что будет способствовать притоку иностранной валюты и небольшому снижению огромных внешних заимствований, добавляет Мильчакова.
Пошлины провоцируют ответные меры партнеров, замедляя экспорт из США, снижая промышленный потенциал страны, отмечает экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Такие меры значительно увеличивают цены внутри США через прямые и косвенные издержки. Негативные эффекты в совокупности значительно превосходят ограниченные положительные эффекты, поэтому сценарий стагфляции уже стал реальностью в США с рисками кризиса из-за подрыва хрупкого баланса устойчивости системы, полагает эксперт.
Что это значит для мира
Торговые пошлины США и ответные меры ударят по мировому ВВП и ускорят инфляцию, писали «Ведомости». Штаты – это крупный рынок для ЕС, Китая, Канады и Мексики: ограничения в виде пошлин осложнят международную торговлю и могут подорвать стабильность американской экономики и снизить роль доллара в мировой торговле.
Полномасштабная торговая война может нарушить цепочки поставок, разогнать инфляцию и ухудшить экономические перспективы как американской, так и мировой экономики, говорит Беленькая. Этот процесс может способствовать дальнейшей фрагментации рынков с формированием межрегиональных торговых союзов и снижением роли США в мировой торговле и финансовой системе, считает Беленькая.
Страны, которым придется платить пошлины, обречены на сокращение доходов от экспорта, замедление роста экономики и увеличение безработицы – они столкнутся с необходимостью переориентации поставок на другие направления или стимулирования внутреннего спроса, говорит Беленькая. По ее словам, власти Китая делают ставку на поддержку потребительского спроса и технологий, лидеры ЕС – на рост оборонных и инфраструктурных расходов.
Введение пошлин потребует от стран перестройки логистики и поиска новых каналов поставок и рынков сбыта, говорит Попцова. Она напоминает, что ранее для КНР посредником выступал Вьетнам, который реэкспортировал китайские товары в США. Но так как в отношении Вьетнама также объявлены 46%-ные пошлины, придется искать другие обходные пути, отмечает Попцова.
Для многих крупных стран, включая США, Европу, Китай, новые пошлины могут замедлить экономический рост в этом году на 1–2 п. п., хотя многое будет зависеть от дальнейшего хода переговоров между США и торговыми партнерами, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Из-за усиления деглобализации и нарушения цепочек поставок возрастают глобальные издержки и увеличивается вероятность нового витка мировой инфляции, говорит Васильев. Он допускает, что это будет ограничивать мировые центробанки в снижении ставок для поддержки экономик. Инфляция в США и ЕС дополнительно вырастет из-за пошлин примерно на 1–2 п. п., считает Васильев.
Мировая экономика переходит к протекционизму и фрагментации, утверждает Мильчакова. Она поясняет, что экономика США станет более закрытой для внешнеторговых партнеров, прежде всего для Китая, а также других азиатских стран, если только они не локализуют производство своих ключевых экспортных товаров в США подобно тому, как это уже сделала тайваньская TSMC, построив в США заводы по производству чипов.
Китайские власти могут задуматься об уменьшении зависимости своей финансовой системы от доллара и американских финансовых институтов, в этом случае китайские банки были бы более сговорчивыми относительно перевода платежей из России за импорт, отмечает Мильчакова.
Наиболее проигравшими странами выглядят пока что Мексика и Канада – у них самые тесные экономические связи с США, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С наибольшими потерями экспорта в США столкнутся Китай, ЕС, Канада и страны Юго-Восточной Азии, полагает Попцова. Вероятно, КНР ответит зеркальными мерами, например ограничив экспорт критически важных минералов в США, и будет стимулировать внутренний спрос, чтобы обеспечить рост ВВП на 5%, сообщает Попцова. Она добавляет, что некоторые страны, у которых торговля с США более сбалансированная, в том числе Индия, Япония и Великобритания, возможно, будут вести переговоры о смягчении тарифов. От торговых барьеров сильнее всего могут пострадать основные торговые партнеры США, а именно Европа, Китай, Канада и Мексика, Япония, Вьетнам, Южная Корея, Индия, Тайвань, считает Васильев.
Пошлины приводят к снижению экспорта торговых партнеров США, понижая доходы экономических агентов и совокупный спрос, в том числе на американские товары и услуги, что создает «двойной удар», отмечает Рябов. Это дестабилизирует цепочки поставок, подрывают инвестиционную активность бизнеса из-за роста неопределенности и значительно снижает потребительскую уверенность и склонность к тратам через вторичные эффекты (снижение рынка активов, экономический хаос, потеря рабочих мест), говорит эксперт.
Как это повлияет на Россию
Россия может столкнуться с опосредованным влиянием пошлин, если потенциальное замедление мировой экономики ударит по спросу на энергоресурсы и металлы, отмечает Попцова. По ее словам, снижение мировых цен на сырье будет негативно для экспортных доходов и для рубля. Основное влияние на Россию новые пошлины окажут через канал сырьевых цен, согласен Васильев. Чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль, в результате будет выше инфляция и ключевая ставка, добавляет он.
Васильев ожидает, что во II квартале средняя цена нефти марки Brent будет на уровне $72 за баррель, к концу года она снизится до $68 за баррель Средняя цена за год будет на уровне $71 после $81 в 2024 г., считает Васильев. При этом торговые войны создают риски глобальной рецессии, в этом случае цены на нефть Brent могут снизиться в диапазон $50–60 за баррель, указывает эксперт. В базовом сценарии на апрель – июнь Васильев закладывает средний курс рубля на уровне 12,8 руб. за юань, 93 руб./$ и 101 руб. за евро, к концу года возможно ослабление национальной валюты – до 13,3 руб. к юаню, 98 к доллару и 107 к евро.
Россия выиграет от того, что Китай, который попал под действие самых высоких пошлин, может значительно сократить экспорт многих товаров в США и перенаправить товарные потоки на российский рынок, считает Мильчакова. Она также полагает, что страны БРИКС могут после введения высоких пошлин США на Китай и Индию значительно увеличить торговлю друг с другом. Но пошлины также приведут к подорожанию импортных комплектующих и запчастей и замедлят снижение инфляции в России, предупреждает Мильчакова.