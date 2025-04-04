Что значат новые пошлины Трампа для экономики США, мира и России

Васильев ожидает, что во II квартале средняя цена нефти марки Brent будет на уровне $72 за баррель, к концу года она снизится до $68 за баррель Средняя цена за год будет на уровне $71 после $81 в 2024 г., считает Васильев. При этом торговые войны создают риски глобальной рецессии, в этом случае цены на нефть Brent могут снизиться в диапазон $50–60 за баррель, указывает эксперт. В базовом сценарии на апрель – июнь Васильев закладывает средний курс рубля на уровне 12,8 руб. за юань, 93 руб./$ и 101 руб. за евро, к концу года возможно ослабление национальной валюты – до 13,3 руб. к юаню, 98 к доллару и 107 к евро.