Как в мире отреагировали на новые тарифы Трампа

Как в мире отреагировали на новые тарифы ТрампаМасштабные торговые пошлины затронут большинство стран
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. О том, как в мире отреагировали на тарифы, – в материале «Ведомостей».
Реакции официальных лиц и ведомств
«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов <…> Китай призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога на равноправной основе».
«Универсальные тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать свои интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам».
«Правительство Бразилии сожалеет о решении правительства Соединенных Штатов о введении со 2 апреля дополнительных пошлин в размере 10% на поставки из Бразилии. Эти новые меры, как и пошлины, уже введенные на сталь, алюминий и автомобили, нарушают обязательства США перед Всемирной торговой организацией. <…> Правительство Бразилии после консультаций с частным сектором будет стремиться отстаивать интересы национальных производителей».
«Во время этого кризиса мы должны действовать целенаправленно и решительно. Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить самую сильную экономику в G7».
«Поскольку ситуация очень серьезная в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления торгового кризиса».
«Федеральный совет принял к сведению решения США по тарифам. Он определит дальнейшие шаги как можно скорее. Приоритетом являются долгосрочные экономические интересы страны. Уважение к международному праву и свободная торговля являются основополагающими».
Реакции мировых СМИ
«Трамп сказал, что рассчитал ставки на основе сочетания тарифов, субсидий и валютных манипуляций. Но вероятней всего, он просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США. Несколько государств, таких как Бразилия и Великобритания, отделались минимальным сбором в 10%. Другие, такие как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили тарифы в 40%. <…> Мгновенным эффектом «дня освобождения» станет замешательство и неопределенность, которые для Трампа часто являются преднамеренными. Чем больше хаоса, тем сильнее он чувствует, что контролирует ситуацию».
«В тарифный список Белого дома вошли крошечные острова Херд и Макдональд в Антарктиде. Им назначен тариф в 10% несмотря на то, что эти острова – не более чем убежища для морских птиц. <…> Трамп действительно собирается вести экономические бои с пингвинами?».
«Особенно размер тарифов ошеломил друзей США. В Таиланде заявили, что страна в замешательстве. «Сейчас быть союзником США хуже, чем противником. Как противник, вы, по крайней мере, знаете, что ожидать», – сказал Титинан Понгсудхирак, старший научный сотрудник Института безопасности и международных исследований в Университете Чулалонгкорна в Таиланде».
«Если Трамп будет придерживаться тарифов, установленных в среду, он перевернет всю 80-летнюю международную торговую систему, которую президент Гарри Трумэн и другие лидеры США строили после Второй мировой войны. «Прямо сейчас мы заходим на неизведанную территорию», – сказал Тим Брайтбилл, торговый юрист юридической фирмы Wiley Rein».
«За последние несколько месяцев Трамп потряс мировые фондовые рынки, встревожил руководителей корпораций и экономистов и спровоцировал жаркие споры с крупнейшими торговыми партнерами США, несколько раз с момента вступления на пост объявляя и откладывая планы по введению тарифов на иностранный импорт <…> В конечном итоге Трамп выполнил обещание, данное им во время выборов: в ходе предвыборной кампании он выдвинул идею введения 10% общего базового тарифа на все импортные товары».
«Политика Дональда Трампа значительно изменилась за десятилетия его пребывания в публичной сфере. Но в одном он был неизменен с 1980-х гг. – в своей вере в то, что тарифы являются эффективным средством стимулирования экономики США. Теперь он ставит на кон свое президентство, полагая, что прав. <…> Поступок Трампа чреват эскалацией торговой войны с другими странами и отчуждением союзников, с которыми Америка в иных случаях старалась укрепить связи. <…> Однако если Трамп добьется успеха, он кардинально изменит глобальный экономический порядок».
«Трамп сознательно уничтожает последние остатки торгового порядка, основанного на правилах. Правила международного права? Не имеет значения. Соглашения о свободной торговле? Не стоят даже той бумаги, на которой они написаны <…> В любом случае, никто кроме, возможно, самого Трампа вряд ли почувствует себя освобожденным в эти часы после 2 апреля. Скорее, это будет агония по обе стороны американской границы».
«Пренебрегая балансом интересов, установленным в ходе многолетних многосторонних торговых переговоров, и не обращая внимания на собственные выгоды от международной торговли, США дестабилизируют глобальную торговую систему в тщетной надежде вернуть себе утраченное превосходство <…> Решительное противодействие со стороны многочисленных торговых партнеров отражает широко распространенное недовольство и озабоченность потенциальными последствиями таких действий».