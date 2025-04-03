Как в мире отреагировали на новые тарифы Трампа

«Трамп сказал, что рассчитал ставки на основе сочетания тарифов, субсидий и валютных манипуляций. Но вероятней всего, он просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США. Несколько государств, таких как Бразилия и Великобритания, отделались минимальным сбором в 10%. Другие, такие как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили тарифы в 40%. <…> Мгновенным эффектом «дня освобождения» станет замешательство и неопределенность, которые для Трампа часто являются преднамеренными. Чем больше хаоса, тем сильнее он чувствует, что контролирует ситуацию».