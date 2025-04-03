Глава ЕК призвала к переговорам после объявления тарифов США

Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран мира 2 апреля. Речь о базовых тарифах, а также о так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, как считает американский лидер, ведут торговлю с США наиболее несправедливо. По словам Трампа, США пошлины будут установлены на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. К примеру, Евросоюз взимает 39%-ые пошлины на американский импорт, поэтому США введут 20%-ый тариф.