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Глава ЕК призвала к переговорам после объявления тарифов США

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила переговоры после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах. Европа при этом готова как к ответным мерам, так и к сотрудничеству, написала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что объявленные США универсальные тарифы «являются серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире».

«Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать свои интересы и ценности. Мы также готовы к взаимодействию. И перейти от конфронтации к переговорам», – сказала глава ЕК.

Трамп объявил о новых масштабных пошлинах в отношении большинства стран мира 2 апреля. Речь о базовых тарифах, а также о так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, как считает американский лидер, ведут торговлю с США наиболее несправедливо. По словам Трампа, США пошлины будут установлены на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. К примеру, Евросоюз взимает 39%-ые пошлины на американский импорт, поэтому США введут 20%-ый тариф.

Кроме того, вводится 25%-ый тариф на импорт автомобилей.

Президент США также объявил в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с «необычной и экстраординарной угрозой» дефицита торгового баланса национальной безопасности и экономике,

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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