Трамп объявил режим ЧП в США из-за угрозы дефицита торгового баланса

2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира. Они включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению президента США, наиболее несправедливо ведут торговлю с Америкой. В частности, Вашингтон устанавливает 25%-ый тариф на все автомобили.