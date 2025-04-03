Трамп объявил режим ЧП в США из-за угрозы дефицита торгового баланса
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Причиной стала «необычная и экстраординарная угроза» дефицита торгового баланса национальной безопасности и экономике, заявил американский лидер.
По словам Трампа, источник этой угрозы абсолютно или в значительной степени находится за пределами США, «во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе».
«Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», - сказал президент США.
2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира. Они включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению президента США, наиболее несправедливо ведут торговлю с Америкой. В частности, Вашингтон устанавливает 25%-ый тариф на все автомобили.