Уиткофф рассказал о просьбе Путина обеспечить постоянный мир
В ходе последней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Об этом Уиткофф заявил в интервью Fox News.
Американский спецпосланник назвал встречу в Санкт-Петербурге «убедительной». По его словам, на переговорах присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
«В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать «наконец-то», но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места», – сказал Уиткофф.
Спецпосланник США предположил, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». Уиткофф выразил мнение, что изменить отношения между Россией и США можно с помощью «некоторых очень интересных коммерческих возможностей», которые «обеспечат реальную стабильность в регионе».
Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда заявляла, что у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования, и она намерена их задействовать.