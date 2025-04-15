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Уиткофф рассказал о просьбе Путина обеспечить постоянный мир

Ведомости

В ходе последней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир. Об этом Уиткофф заявил в интервью Fox News.

Американский спецпосланник назвал встречу в Санкт-Петербурге «убедительной». По его словам, на переговорах присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

«В конце концов мы пришли к решению. Я хочу сказать «наконец-то», но не в том смысле, что мы ждали, я имею в виду, что нам потребовалось время, чтобы добраться до этого места», – сказал Уиткофф.

Спецпосланник США предположил, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». Уиткофф выразил мнение, что изменить отношения между Россией и США можно с помощью «некоторых очень интересных коммерческих возможностей», которые «обеспечат реальную стабильность в регионе».

Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт тогда заявляла, что у администрации США есть инструменты давления для достижения мирного урегулирования, и она намерена их задействовать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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