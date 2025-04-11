Вашингтон заявил о наличии рычагов влияния для остановки конфликта на Украине

«Президент [Дональд Трамп] уже достаточно ясно дал понять, что он испытывает постоянное разочарование по отношению к обеим сторонам конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, он хочет окончания войны. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния для заключения мирного соглашения, и мы собираемся их использовать. Президент настроен довести это дело до конца», – сказала Левитт на пресс-брифинге.