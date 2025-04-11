Вашингтон заявил о наличии рычагов влияния для остановки конфликта на Украине
Администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент [Дональд Трамп] уже достаточно ясно дал понять, что он испытывает постоянное разочарование по отношению к обеим сторонам конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, он хочет окончания войны. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния для заключения мирного соглашения, и мы собираемся их использовать. Президент настроен довести это дело до конца», – сказала Левитт на пресс-брифинге.
Заявление Левитт сделано на фоне продолжающегося визита спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.
«Могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для проведения прямых переговоров с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это очередной шаг в процессе переговоров о прекращении огня и достижении мирного соглашения между Россией и Украиной», – сказала она.
Встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и Уиткоффом проходит в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.
Ранее 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования.
11 апреля Уиткофф уже встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом. Вместе с супругой Лорен Раппопорт он посетил Большую хоральную синагогу Северной столицы.