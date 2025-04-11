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Вашингтон заявил о наличии рычагов влияния для остановки конфликта на Украине

Ведомости

Администрация США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент [Дональд Трамп] уже достаточно ясно дал понять, что он испытывает постоянное разочарование по отношению к обеим сторонам конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, он хочет окончания войны. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния для заключения мирного соглашения, и мы собираемся их использовать. Президент настроен довести это дело до конца», – сказала Левитт на пресс-брифинге.

Заявление Левитт сделано на фоне продолжающегося визита спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию.

«Могу подтвердить, что господин Уиткофф находится в России для проведения прямых переговоров с Кремлем и с Владимиром Путиным. Это очередной шаг в процессе переговоров о прекращении огня и достижении мирного соглашения между Россией и Украиной», – сказала она.

Встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и Уиткоффом проходит в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

Ранее 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования.

11 апреля Уиткофф уже встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом. Вместе с супругой Лорен Раппопорт он посетил Большую хоральную синагогу Северной столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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