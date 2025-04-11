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В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа

Стороны будут обсуждать урегулирование конфликта на Украине, сообщал ранее Кремль
Екатерина Щербинина
РИА Новости
РИА Новости

В Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Ранее 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Сегодня Уиткофф уже встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом. Вместе с супругой Лорен Раппопорт он посетил Большую хоральную синагогу.

Нынешнее прибытие Уиткоффа в Россию – уже третье после вступления Трампа в должность президента США. 11 февраля спецпредставитель посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта Уиткофф также прибыл в столицу РФ для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.

Визиту дипломата в Санкт-Петербург предшествовала встреча российской и американской делегациями в турецком Стамбуле 10 апреля, которая продлилась почти шесть часов. Как писал со ссылкой на источники портал Axios, первый сообщивший о поездке Уиткоффа в Россию 11 апреля, президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России. 

Позже Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.

После начала российской спецоперации на Украине взаимодействие между властями РФ и США фактически прекратилось. Песков в ноябре 2023 г. говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся на нуле или даже ниже нуля». Официальные контакты на высшем уровне возобновились после вступления Трампа в должность президента США: в феврале у него состоялся телефонный разговор с Путиным. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи в Стамбуле.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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