В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа

После начала российской спецоперации на Украине взаимодействие между властями РФ и США фактически прекратилось. Песков в ноябре 2023 г. говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся на нуле или даже ниже нуля». Официальные контакты на высшем уровне возобновились после вступления Трампа в должность президента США: в феврале у него состоялся телефонный разговор с Путиным. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи в Стамбуле.