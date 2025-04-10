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МИД подвел итоги консультаций России и США в Стамбуле

Встреча была посвящена устранению «раздражителей» для работы посольств
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. Это следует из сводки МИД РФ по итогам консультаций делегаций в Стамбуле 10 апреля.

Делегации обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий РФ и США. Также, согласно сообщению, условились не препятствовать при взносах РФ в бюджеты ООН и других международных организаций.

По вопросу возврата конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости будет создана «дорожная карта», сообщает МИД. В том числе, как отметил посол РФ Александр Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.

Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания. 

«Посол России призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения», – говорится в сообщении. Теперь стороны намерены «выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду», сроки которого согласовываются.

На встрече 10 апреля российскую делегацию возглавил посол России в Вашингтоне Дарчиев (назначен на эту должность 6 марта), а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.

РФ и США проводят регулярные переговоры с февраля этого года после вступления в должность президента Дональда Трампа. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов России и США, 18 февраля прошла встреча российской и американской сторон в Саудовской Аравии, 27 февраля – в турецком Стамбуле.

Прошлая встреча состоялась 24 марта. Со стороны России на переговорах были советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На встрече, как заявлялось, не было представителей МИДа.

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу, как передавал Reuters, со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Сам Дмитриев заявлял, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Он говорил, что администрация Трампа слышит позицию России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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