МИД подвел итоги консультаций России и США в Стамбуле

МИД подвел итоги консультаций России и США в СтамбулеВстреча была посвящена устранению «раздражителей» для работы посольств
Москва и Вашингтон договорились установить бесперебойное финансовое обслуживание своих посольств и разработали «дорожную» карту по возвращению дипломатической недвижимости России. Это следует из сводки МИД РФ по итогам консультаций делегаций в Стамбуле 10 апреля.
Делегации обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий РФ и США. Также, согласно сообщению, условились не препятствовать при взносах РФ в бюджеты ООН и других международных организаций.
По вопросу возврата конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости будет создана «дорожная карта», сообщает МИД. В том числе, как отметил посол РФ Александр Дарчиев, необходимо допустить на эти объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба.
Кроме того, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания.
«Посол России призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких как возобновление прямого авиасообщения», – говорится в сообщении. Теперь стороны намерены «выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду», сроки которого согласовываются.
На встрече 10 апреля российскую делегацию возглавил посол России в Вашингтоне Дарчиев (назначен на эту должность 6 марта), а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.
РФ и США проводят регулярные переговоры с февраля этого года после вступления в должность президента Дональда Трампа. 12 февраля состоялся первый за несколько лет телефонный разговор президентов России и США, 18 февраля прошла встреча российской и американской сторон в Саудовской Аравии, 27 февраля – в турецком Стамбуле.
Прошлая встреча состоялась 24 марта. Со стороны России на переговорах были советник директора ФСБ России Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На встрече, как заявлялось, не было представителей МИДа.
3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу, как передавал Reuters, со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Сам Дмитриев заявлял, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Он говорил, что администрация Трампа слышит позицию России.