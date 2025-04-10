МИД подвел итоги консультаций России и США в Стамбуле

3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу, как передавал Reuters, со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Сам Дмитриев заявлял, что на переговорах в Вашингтоне провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Он говорил, что администрация Трампа слышит позицию России.