Госдеп опубликовал итоги консультаций с Россией в Стамбуле

Госдеп опубликовал итоги консультаций с Россией в СтамбулеСтороны обсудили банковское обслуживание дипмиссий и возможную новую встречу
В ходе встречи российской и американской делегаций в Стамбуле стороны обменялись нотами в рамках согласования договоренности о поддержании стабильного банковского обслуживания для миссий обеих стран. Участники также обсудили возможность следующей встречи, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.
В госдепе отметили, что США снова выразили обеспокоенность позицией России, запрещающей привлечение местного персонала для работы в американской дипмиссии в РФ.
«Соната Коултер и Александр Дарчиев обсудили возможность проведения следующей встречи по этим вопросам в ближайшее время. Дата, место и состав участников будут согласованы дополнительно», – сообщила американская сторона.
Российскую делегацию возглавил посол в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представила заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Сонатой Коултер.
Переговоры завершились без заявлений для прессы. Автомобиль с американской делегацией первым покинул территорию генконсульства России в Стамбуле.
Накануне консультаций Дарчиев заявил, что Россия собирается затронуть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Восстановление будет способствовать укреплению официальных контактов, развитию бизнеса и упрощению поездок для граждан, указал дипломат. Кроме того, российская сторона планировала обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга уточнил, что тема конфликта на Украине не входит в повестку переговоров. По его словам, это диалог исключительно по линии МИД РФ и госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.