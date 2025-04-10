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Госдеп опубликовал итоги консультаций с Россией в Стамбуле

Стороны обсудили банковское обслуживание дипмиссий и возможную новую встречу
Людмила Чернова
Андрей Палария / ТАСС
Андрей Палария / ТАСС

В ходе встречи российской и американской делегаций в Стамбуле стороны обменялись нотами в рамках согласования договоренности о поддержании стабильного банковского обслуживания для миссий обеих стран. Участники также обсудили возможность следующей встречи, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.

В госдепе отметили, что США снова выразили обеспокоенность позицией России, запрещающей привлечение местного персонала для работы в американской дипмиссии в РФ.

«Соната Коултер и Александр Дарчиев обсудили возможность проведения следующей встречи по этим вопросам в ближайшее время. Дата, место и состав участников будут согласованы дополнительно», – сообщила американская сторона.

Консультации продлились почти шесть часов. Россия также готовит итоговый документ.

Российскую делегацию возглавил посол в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представила заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Сонатой Коултер.

Переговоры завершились без заявлений для прессы. Автомобиль с американской делегацией первым покинул территорию генконсульства России в Стамбуле.

Накануне консультаций Дарчиев заявил, что Россия собирается затронуть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Восстановление будет способствовать укреплению официальных контактов, развитию бизнеса и упрощению поездок для граждан, указал дипломат. Кроме того, российская сторона планировала обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга уточнил, что тема конфликта на Украине не входит в повестку переговоров. По его словам, это диалог исключительно по линии МИД РФ и госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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