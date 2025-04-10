Россия готовит итоговый документ по итогам консультаций с США

Россия готовит итоговый документ по итогам консультаций с СШАТема конфликта на Украине не входила в повестку переговоров
После переговоров с США в Стамбуле российская сторона осталась в здании генконсульства для подготовки итогового документа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что американская делегация, тем временем, покинула место проведения переговоров.
Консультации России и США в Стамбуле начались 10 апреля в 10:00 мск и продолжались почти шесть часов. Российскую сторону представлял посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры завершились без заявлений для прессы.
Накануне переговоров Дарчиев заявил, что Россия собирается затронуть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Кроме того, российская сторона планировала обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга уточнил, что тема конфликта на Украине не входит в повестку переговоров. По его словам, это диалог исключительно по линии МИД РФ и госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.