Россия готовит итоговый документ по итогам консультаций с США

Консультации России и США в Стамбуле начались 10 апреля в 10:00 мск и продолжались почти шесть часов. Российскую сторону представлял посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры завершились без заявлений для прессы.