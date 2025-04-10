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Песков: переговоры с США в Стамбуле не коснутся конфликта на Украине

Ведомости

Переговоры России и США в Стамбуле не коснутся вопросов о конфликте с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это переговоры по линии МИДа и госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений. Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах», – сказал Песков.

10 апреля состоялась встреча делегаций РФ и США. Российскую сторону представляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В консультациях участвуют и другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявляла, что основной темой встречи станет функционирование дипломатических миссий. Она отметила, что политические вопросы и вопросы безопасности, в том числе украинская тематика, исключены из повестки.

Накануне встречи Дарчиев заявил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Также он добавил, что на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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