Песков: переговоры с США в Стамбуле не коснутся конфликта на Украине
Переговоры России и США в Стамбуле не коснутся вопросов о конфликте с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это переговоры по линии МИДа и госдепартамента исключительно по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений. Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах», – сказал Песков.
10 апреля состоялась встреча делегаций РФ и США. Российскую сторону представляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В консультациях участвуют и другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявляла, что основной темой встречи станет функционирование дипломатических миссий. Она отметила, что политические вопросы и вопросы безопасности, в том числе украинская тематика, исключены из повестки.
Накануне встречи Дарчиев заявил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Также он добавил, что на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.