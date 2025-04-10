Песков: переговоры с США в Стамбуле не коснутся конфликта на Украине

Накануне встречи Дарчиев заявил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США. Также он добавил, что на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.