В Стамбуле начались российско-американские консультации

В Стамбуле начались российско-американские консультацииОжидается, что они продлятся несколько часов
В Стамбуле стартовала встреча делегаций РФ и США. Российскую сторону на переговорах представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В консультациях также участвуют другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.
Ожидается, что переговоры продлятся несколько часов, но будут короче предыдущего раунда, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Накануне встречи, 9 апреля, Дарчиев сообщил, что Москва намерена поднять вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. По его словам, восстановление перелетов способствовало бы активизации официальных контактов, поддержке бизнеса и облегчению поездок для граждан обеих стран. Также, по его словам, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отмечала, что основной темой встречи станет функционирование дипломатических миссий. Она подчеркнула, что политические вопросы и вопросы безопасности, включая украинскую тематику, исключены из повестки.
Регулярные переговоры между Россией и США возобновились после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Первый телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся 12 февраля, второй – 18 марта.
О том что Россия и США договорились о назначении послов, стало известно 18 февраля от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это было первое и самое срочное соглашение, которого удалось достичь. 6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. Дипломат прибыл в США 26 марта.