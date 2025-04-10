В Стамбуле начались российско-американские консультации

О том что Россия и США договорились о назначении послов, стало известно 18 февраля от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это было первое и самое срочное соглашение, которого удалось достичь. 6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. Дипломат прибыл в США 26 марта.