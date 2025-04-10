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В Стамбуле начались российско-американские консультации

Ожидается, что они продлятся несколько часов
Елена Вострикова
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

В Стамбуле стартовала встреча делегаций РФ и США. Российскую сторону на переговорах представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В консультациях также участвуют другие представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

Ожидается, что переговоры продлятся несколько часов, но будут короче предыдущего раунда, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне встречи, 9 апреля, Дарчиев сообщил, что Москва намерена поднять вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. По его словам, восстановление перелетов способствовало бы активизации официальных контактов, поддержке бизнеса и облегчению поездок для граждан обеих стран. Также, по его словам, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс отмечала, что основной темой встречи станет функционирование дипломатических миссий. Она подчеркнула, что политические вопросы и вопросы безопасности, включая украинскую тематику, исключены из повестки.

Регулярные переговоры между Россией и США возобновились после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Первый телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся 12 февраля, второй – 18 марта.

О том что Россия и США договорились о назначении послов, стало известно 18 февраля от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это было первое и самое срочное соглашение, которого удалось достичь. 6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. Дипломат прибыл в США 26 марта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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