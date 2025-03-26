Новый посол России Дарчиев прибыл в США
Правительственный самолет РФ, на борту которого находится новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
6 марта указом президента РФ Владимира Путина Дарчиев был назначен российским послом в США. 28 февраля, во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле, Вашингтон передал Москве агреман на назначение его послом в Соединенных Штатах
Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен замдиректора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 г. возглавлял департамент Северной Америки, а в октябре 2014 г. стал послом РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Предыдущим послом России в Штатах был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024г.