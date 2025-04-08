Госдеп: делегации США и России обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле
Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля, чтобы обсудить функционирование дипломатических миссий, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий, – сказала Брюс. – Эта встреча состоится в Стамбуле. В повестке нет политических или вопросов безопасности, и Украина абсолютно точно не обсуждается. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом – это, как мы уже отмечали, возможно только после установления мира между Россией и Украиной».
Ранее 8 апреля «Ведомостям» сообщили в МИД России, что в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи будут неизменными. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также примут участие представители внешнеполитических ведомств двух стран.
По данным МИДа, на консультациях будет продолжена ведущаяся в настоящий момент в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, которые затрудняют жизнедеятельность дипломатов России и США.