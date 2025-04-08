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Госдеп: делегации США и России обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

Ведомости

Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля, чтобы обсудить функционирование дипломатических миссий, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий, – сказала Брюс. – Эта встреча состоится в Стамбуле. В повестке нет политических или вопросов безопасности, и Украина абсолютно точно не обсуждается. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом – это, как мы уже отмечали, возможно только после установления мира между Россией и Украиной».

Ранее 8 апреля «Ведомостям» сообщили в МИД России, что в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи будут неизменными. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также примут участие представители внешнеполитических ведомств двух стран.

По данным МИДа, на консультациях будет продолжена ведущаяся в настоящий момент в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, которые затрудняют жизнедеятельность дипломатов России и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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