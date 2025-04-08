Госдеп: делегации США и России обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

«10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий, – сказала Брюс. – Эта встреча состоится в Стамбуле. В повестке нет политических или вопросов безопасности, и Украина абсолютно точно не обсуждается. Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом – это, как мы уже отмечали, возможно только после установления мира между Россией и Украиной».