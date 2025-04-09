Дарчиев указал на прогресс по итогам контактов Путина и Трампа

На встрече в Стамбуле Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, прерванного ранее Вашингтоном, уточнил посол. Восстановление прямого авиасообщения между государствами, по его мнению, не только придало бы импульс официальным контактам, но и стимулировало бы бизнес, а также облегчит жизнь гражданам. Кроме того, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой американской стороной дипломатической собственности. Это имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье, заключил Дарчиев.