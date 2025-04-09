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Дарчиев указал на прогресс по итогам контактов Путина и Трампа

Россия и США распутывают «тугой узел проблем», отметил дипломат
София Векслер
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа позволили продвинуться по вопросам выдачи виз российским и американским дипломатам и смягчения режима их поездок. Об этом заявил журналистам российский посол в США Александр Дарчиев перед началом консультаций в Стамбуле.

Дарчиев заметил, что лидеры открыли «окно возможностей» в урегулировании накопившихся проблем. В частности, стороны смогли договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипломатических миссий России и США, а также взносах Москвы в бюджеты международных организаций, включая ООН. Очередной раунд консультаций проводится в соответствии с поручением президентов внешнеполитическим ведомствам нормализовать работу дипломатических представительств обеих стран.

«Речь идет об избавлении от токсичного наследия прежней американской администрации, которая установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране пребывания, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами и людьми», – пояснил дипломат.

По его словам, подобные действия, среди которых была и фактическая конфискация шести объектов российской дипломатической собственности, не остались без ответа от России. В результате закрутился «тугой узел проблем», который в настоящий момент совместно распутывают российская и американская делегации. Дарчиев назвал этот процесс трудным и непростым, учитывая состояние двусторонних отношений, которые еще недавно балансировали на грани разрыва.

На встрече в Стамбуле Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, прерванного ранее Вашингтоном, уточнил посол. Восстановление прямого авиасообщения между государствами, по его мнению, не только придало бы импульс официальным контактам, но и стимулировало бы бизнес, а также облегчит жизнь гражданам. Кроме того, на консультациях Россия настроена на серьезный разговор о возврате незаконно изъятой американской стороной дипломатической собственности. Это имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье, заключил Дарчиев.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что следующие консультации России и США состоятся в Стамбуле 10 апреля. Днем ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили «Ведомостям», что второй раунд консультаций Москвы и Вашингтона пройдет в ближайшие дни. Российскую делегацию возглавит Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. Кроме того, в переговорах примут участие другие представители внешнеполитических ведомств государств.

Россия и США стали регулярно проводить переговоры после вступления Трампа в должность президента в январе. Телефонный разговор между американским главой и Путиным состоялся 12 февраля, второй раз президенты поговорили по телефону 18 марта. 27 февраля в Стамбуле состоялись переговоры России и США. Российскую сторону также представлял Дарчиев, американскую – Коултер. Как сообщал госдепартамент США, на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий обеих стран.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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