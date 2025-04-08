МИД: в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций

МИД: в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультацийРоссийскую делегацию на переговорах возглавит посол в США Дарчиев
В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Об этом сообщили «Ведомостям» в МИД России.
Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи будут неизменными. Консультации состоятся в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также примут участие представители внешнеполитических ведомств двух стран. Будет продолжена ведущаяся в настоящий момент в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран.