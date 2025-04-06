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Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе

Ведомости

Новые контакты РФ и США могут состояться уже на следующей неделе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью «Первому каналу». Его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что основной целью недавних его контактов с американской стороной в Вашингтоне было восстановление отношений между странами - и прежде всего в экономической и инвестиционной сферах.

Дмитриев также рассказал, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы вернуться на рынок России.

3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне.

Позже глава РФПИ рассказал, что провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Тогда же он сообщил, что в ближайшее время будут определены сроки новых контактов между представителями стран. По его словам, процесс обсуждений продолжается, а в ближайшее время состоится еще ряд «важных и ключевых встреч» с участием представителей высшего руководства и технических экспертов обеих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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