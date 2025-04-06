Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе
Он отметил, что основной целью недавних его контактов с американской стороной в Вашингтоне было восстановление отношений между странами - и прежде всего в экономической и инвестиционной сферах.
Дмитриев также рассказал, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы вернуться на рынок России.
3 апреля Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне.
Позже глава РФПИ рассказал, что провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Тогда же он сообщил, что в ближайшее время будут определены сроки новых контактов между представителями стран. По его словам, процесс обсуждений продолжается, а в ближайшее время состоится еще ряд «важных и ключевых встреч» с участием представителей высшего руководства и технических экспертов обеих стран.