Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе

Позже глава РФПИ рассказал, что провел встречи с ключевыми членами администрации США, где они обсудили восстановление диалога РФ и США. Тогда же он сообщил, что в ближайшее время будут определены сроки новых контактов между представителями стран. По его словам, процесс обсуждений продолжается, а в ближайшее время состоится еще ряд «важных и ключевых встреч» с участием представителей высшего руководства и технических экспертов обеих стран.