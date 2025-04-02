Чем известен Кирилл Дмитриев

Чем известен Кирилл ДмитриевГлава РФПИ может в ближайшее время посетить Вашингтон
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может в ближайшее время посетить Вашингтон. Об этом сообщил 2 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По информации CNN, американская сторона временно сняла санкции с Дмитриева для его участия в переговорах. В Вашингтоне он, как утверждается, может встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Если визит действительно состоится, то глава РФПИ станет первым высокопоставленным представителем РФ, посетившим Соединенные Штаты с начала боевых действий на Украине в 2022 г.
Образование и карьера
Кирилл Дмитриев родился 12 апреля 1975 г. в Киеве, учился в физико-математической школе. В начале 90-х его семья принимала гостей из США – участников модной в перестроечную эпоху программы «гражданской дипломатии». От них Дмитриев узнал обо всем, что нужно иностранному абитуриенту: после окончания школы юноша решил продолжить учебу в США. Он прошел двухгодичную программу в калифорнийском колледже Футхилл, а затем поступил в Стэнфордский университет. «Никаких родственников у меня там не было, я оказался одним из немногих иностранных студентов, получившим полную стипендию на весь срок обучения», – говорил Дмитриев в интервью «Ведомостям».
После получения в 1996 г. степени бакалавра экономики в Стэнфорде Дмитриев работал в одном из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group и в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2000 г. получил степень MBA в Гарварде.
Сразу после Гарварда вернулся в Москву. Дмитриев отмечал, что с самого начала хотел применять полученные в США знания в России. В том же 2000 г. стал заместителем генерального директора крупной IT-компании «Информационные бизнес-системы» (IBS), а в 2002 г. – директором по инвестициям Delta Private Equity (позднее – соуправляющим партнером и исполнительным директором), который занимался инвестициями в перспективные российские компании. Как отмечается на сайте Дмитриева, при его участии были осуществлены такие крупные сделки, как продажа акций «СТС Медиа» фонду Fidelity Investments, продажа канала ТВ3 холдингу «Профмедиа», продажа ипотечного банка Delta Credit банковской группе Societt Generale и др.
В 2005-2006 гг. Дмитриев возглавлял Российскую ассоциацию прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В 2007 г. начал работу на своей исторической родине в качестве управляющего фондом Icon Private Equity, сформированного украинским миллиардером Виктором Пинчуком.
На посту главы РФПИ
В апреле 2011 г. Дмитриев возглавил созданный в том же году РФПИ. Под управлением фонда находится зарезервированный капитал $10 млрд, всего в экономику России РФПИ инвестировал более 2,3 трлн руб., из них более 1,9 трлн руб. – средства партнеров.
Дмитриев говорил в интервью «Ведомостям», что начал общаться с руководителями экономического блока правительства РФ, когда создавалась Российская венчурная корпорация (РВК), а он сам был соуправляющим партнером фонда Delta Private Equity и возглавлял РАВИ. Обсуждавшиеся тогда принципы срздания РВК позднее были использованы и при создании РФПИ, указывал он.
«При моем назначении в РФПИ, наверное, сыграло свою роль прежде всего то, что у меня есть успешный опыт инвестиций в России <…> В Delta Private Equity у меня было семь успешных выходов из инвестиций с доходностью более 100% годовых», – говорил Дмитриев.
Первоначально, по словам Дмитриева, идея фонда возникла в Минэкономразвития, а его тогдашний глава Эльвира Набиуллина «сыграла важную роль в том, чтобы эта идея приобрела свой вес». Занимавшие тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев и премьер-министра Владимир Путин «поддержали этот проект и поставили задачу создать такую модель фонда, которая стала бы итогом открытого диалога с ведущими мировыми инвесторами и пользовалась бы их поддержкой». В работе фонда главными были три принципа, которые посоветовал глава Кувейтского инвестиционного фонда: ориентироваться именно на доходность, иметь прозрачные правила корпоративного управления, профессиональную и правильно мотивированную команду. В наблюдательный совет РФПИ тогда вошли профессор в области прямых инвестиций Гарвардской школы бизнеса Джош Лернер и руководитель французского государственного банка Caisse des Depots International Лоран Вижье.
Одним из главных направлений работы РФПИ стала борьба с COVID-19. При его поддержке была создана первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», зарегистрированная в августе 2020 г. По поручению президента фонд занялся работой по организации производства вакцины и продвижению на зарубежных рынках. По данным сайта РФПИ, применение «Спутника V» было одобрено более чем в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.
Дмитриев входит в состав делового совета БРИКС, делового консультативного совета АТЭС, правления «Фонда Росконгресс», является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), является представителем РФ в Российско-саудовском экономическом союзе, входит в попечительские советы МГУ им. М. В. Ломоносова, Российского института театрального искусства ГИТИС, Фонда «История Отечества» и др.
Награжден Орденом Александра Невского и Орденом Почета за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие страны. Удостоен также звания Кавалера ордена Почетного Легиона Франции (2018 г.) и Ордена имени Короля Абдель Азиза II степени – высшей награды Саудовской Аравии (2019 г.).
Дмитриев женат на Наталье Поповой – первом заместителе гендиректора фонда «Иннопрактика» (сам Дмитриев входит в его попечительский совет). Возглавляет фонд Катерина Тихонова.
Роль во взаимодействии с Западом
11 февраля Стив Уиткофф (именном с ним, по данным CNN, планирует в начале апреля встретиться Дмитриев) прилетел в Москву, откуда забрал учителя англо-американской школы при посольстве США Марка Фогеля, приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В обмен Вашингтон освободил основателя криптобиржи BTC-e россиянина Александра Винника. По словам самого Уиткоффа, которые приводила репортер CNN Элайна Трин, в обменном процессе ему помог «джентльмен из России» по имени Кирилл. «Он был важен, он был важным собеседником, соединяющим две стороны», – сказал он тогда.
О том, что речь идет именно о Кирилле Дмитриева, подтверждал также источник Reuters, агентство указывало, что именно глава РФПИ сыграл «важную роль» в первых контактах между Москвой и командой Трампа, когда тот впервые был избран президентом в 2016 г. Дмитриев, по информации Reuters, также принимал участие в мероприятиях, которые привели к освобождению американского инвестиционного банкира Майкла Калви из СИЗО в апреле 2019 г. (в ноябре 2020 г. был освобожден из-под домашнего ареста).
18 февраля Дмитриев участвовал в первом раунде переговоров делегаций России и США высокого уровня после возвращения к власти в США президента Дональда Трампа. По его словам, в Эр-Рияде обсуждалось и возможное экономическое сотрудничество стран в будущем (для чего Дмитриева, собственно, и включили в состав делегации, писали тогда «Ведомости»), а также мировые цены на энергоносители. А уже 23 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.