Чем известен Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев родился 12 апреля 1975 г. в Киеве, учился в физико-математической школе. В начале 90-х его семья принимала гостей из США – участников модной в перестроечную эпоху программы «гражданской дипломатии». От них Дмитриев узнал обо всем, что нужно иностранному абитуриенту: после окончания школы юноша решил продолжить учебу в США. Он прошел двухгодичную программу в калифорнийском колледже Футхилл, а затем поступил в Стэнфордский университет. «Никаких родственников у меня там не было, я оказался одним из немногих иностранных студентов, получившим полную стипендию на весь срок обучения», – говорил Дмитриев в интервью «Ведомостям».