Винник прибыл в РоссиюЕго освобождение из американской тюрьмы состоялось в рамках обмена между РФ и США
Основатель криптобиржи BTC-e россиянин Александр Винник прибыл в Россию, сообщил «Ведомостям» его адвокат Аркадий Бух.
«На данный момент мы получили скриншот о его прибытии [в Россию]. Как я понимаю, это частный борт, прибыл в Россию из Стамбула», – сказал он. Бух заявил, что на следующей неделе защита намерена добиваться рассекречивания судебных материалов по делу Винника.
Адвокат также добавил, что сейчас между Россией и США идет потепление в отношениях: «Совершенно иное поведение судей, прокуратуры, ну и, конечно, Белого дома. Потепление явно чувствуется».
Вашингтон объявил об освобождении Винника в рамках обмена с Россией 12 февраля. Российская сторона взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля, о его прибытии в США стало известно 11 февраля. Фогель был обвинен в России в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.
Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции в 2017 г. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России. Приговор Виннику должны были вынести в июне 2025 г., но дело было закрыто 12 февраля.
Прошлый обмен между Россией и западными странами состоялся 1 августа 2024 г. Тогда России были переданы 10 человек, 13 человек были отправлены в Германию и трое – в США. Вашингтону были переданы американский журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и др.