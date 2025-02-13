Что известно об Александре Виннике

Госдепартамент США заявил об освобождении одного из создателей и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, сообщил ТАСС со ссылкой на французского адвоката Фредерика Бело. 12 февраля в американских СМИ появилась информация о выдаче Винника России в обмен на осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. В тот же день адвокат россиянина в США Аркадий Бух подтвердил, что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме. Подробности биографии Винника – в материале «Ведомостей».