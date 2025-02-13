Что известно об Александре Виннике

Что известно об Александре ВинникеВ рамках обмена заключенными США освободили руководителя криптобиржи BTC-e
Госдепартамент США заявил об освобождении одного из создателей и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, сообщил ТАСС со ссылкой на французского адвоката Фредерика Бело. 12 февраля в американских СМИ появилась информация о выдаче Винника России в обмен на осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. В тот же день адвокат россиянина в США Аркадий Бух подтвердил, что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме. Подробности биографии Винника – в материале «Ведомостей».
Кто такой Александр Винник
Александр Александрович Винник родился 16 августа 1979 г. в Кургане. После окончания средней школы он переехал в Москву, где участвовал в разработке сайта «Праздниковедение.ру». Впоследствии заинтересовался финансовой сферой и занялся обслуживанием транзакций между различными системами электронных платежей.
В 2011 г. участвовал в запуске криптовалютной биржи BTC-e и до 2017 г. осуществлял контроль за проходящими на ней торговыми операциями. Платформа быстро набрала популярность, вошла мировой топ-20 площадок для обмена криптовалют и возглавила рынок по обороту BTC/USD в России.
22 января 2016 г. Приморский районный суд Санкт-Петербурга внес интернет-платформу биржи в реестр запрещенных сайтов, а в 2017 г. BTC-e прекратила работу в связи с задержанием Винника, числящегося одним из руководителей преступной организации в документах Минюста США.
Почему Винника арестовали
Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 до 9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России.
19 октября 2019 г. министр юстиции Греции Костас Циарас подписал указ об экстрадиции Винника во Францию, а затем в США и РФ. Подсудимый обвинения отрицал. 7 декабря 2020 г. уголовный суд Парижа признал Винника виновным в вымогательстве и отмывании денег и приговорил его к пяти годам заключения и штрафу в размере 100 000 евро. С учетом времени, которое он провел в заключении под следствием, назначенный срок истек в июне 2022 г.
В августе 2022 г. Александр Винник был выдан США и перевезен в тюрьму Сан-Франциско. Изначально ему грозило до 200 лет заключения, однако частичное признание вины в мае 2024 г. позволило россиянину рассчитывать на смягчение приговора. Его вынесение было запланировано на июнь 2025 г., однако дело было закрыто 12 февраля 2025 г. В рамках соглашения об обмене заключенными с РФ Винник был освобожден для передачи Москве.
Адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что ранее с просьбой об освобождении клиента он обращался в российскую прокуратуру, писал главе МИД РФ Сергею Лаврову и патриарху Кириллу. Подзащитный Бело уже фигурировал в списках на обмен заключенными, но не был освобожден из-за отсутствия окончательного приговора по его делу.
В России под опекой бабушки остаются двое несовершеннолетних детей Винника. Его жена умерла от опухоли мозга в 2020 г. Проблемы со здоровьем во время заключения обнаружились и у самого Винника.