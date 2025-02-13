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Что известно об Александре Виннике

В рамках обмена заключенными США освободили руководителя криптобиржи BTC-e
Виктория Ларченко
Юрий Малинов / ТАСС
Юрий Малинов / ТАСС

Госдепартамент США заявил об освобождении одного из создателей и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника, сообщил ТАСС со ссылкой на французского адвоката Фредерика Бело. 12 февраля в американских СМИ появилась информация о выдаче Винника России в обмен на осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. В тот же день адвокат россиянина в США Аркадий Бух подтвердил, что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме. Подробности биографии Винника – в материале «Ведомостей».

Кто такой Александр Винник

Александр Александрович Винник родился 16 августа 1979 г. в Кургане. После окончания средней школы он переехал в Москву, где участвовал в разработке сайта «Праздниковедение.ру». Впоследствии заинтересовался финансовой сферой и занялся обслуживанием транзакций между различными системами электронных платежей. 

В 2011 г. участвовал в запуске криптовалютной биржи BTC-e и до 2017 г. осуществлял контроль за проходящими на ней торговыми операциями. Платформа быстро набрала популярность, вошла мировой топ-20 площадок для обмена криптовалют и возглавила рынок по обороту BTC/USD в России. 

22 января 2016 г. Приморский районный суд Санкт-Петербурга внес интернет-платформу биржи в реестр запрещенных сайтов, а в 2017 г. BTC-e прекратила работу в связи с задержанием Винника, числящегося одним из руководителей преступной организации в документах Минюста США.

Почему Винника арестовали

Винник был арестован по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции. Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 до 9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России.

19 октября 2019 г. министр юстиции Греции Костас Циарас подписал указ об экстрадиции Винника во Францию, а затем в США и РФ. Подсудимый обвинения отрицал. 7 декабря 2020 г. уголовный суд Парижа признал Винника виновным в вымогательстве и отмывании денег и приговорил его к пяти годам заключения и штрафу в размере 100 000 евро. С учетом времени, которое он провел в заключении под следствием, назначенный срок истек в июне 2022 г. 

В августе 2022 г. Александр Винник был выдан США и перевезен в тюрьму Сан-Франциско. Изначально ему грозило до 200 лет заключения, однако частичное признание вины в мае 2024 г. позволило россиянину рассчитывать на смягчение приговора. Его вынесение было запланировано на июнь 2025 г., однако дело было закрыто 12 февраля 2025 г. В рамках соглашения об обмене заключенными с РФ Винник был освобожден для передачи Москве. 

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело сообщил, что ранее с просьбой об освобождении клиента он обращался в российскую прокуратуру, писал главе МИД РФ Сергею Лаврову и патриарху Кириллу. Подзащитный Бело уже фигурировал в списках на обмен заключенными, но не был освобожден из-за отсутствия окончательного приговора по его делу.

В России под опекой бабушки остаются двое несовершеннолетних детей Винника. Его жена умерла от опухоли мозга в 2020 г. Проблемы со здоровьем во время заключения обнаружились и у самого Винника.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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