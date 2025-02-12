Белый дом подтвердил, что Винник скоро вернется домой после освобождения Фогеля

Эту информацию позднее подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать личность россиянина, заявив, что фамилия и имя будут названы по приезде. Он также не стал комментировать, участвовали ли третьи страны в организации обмена граждан России и США, планируется ли передать США еще одного американца. О том, что Россия может передать США 12 февраля еще одного американца, заявил Трамп на встрече с Фогелем.