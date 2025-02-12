Белый дом подтвердил, что Винник скоро вернется домой после освобождения Фогеля
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что россиянин Александр Винник скоро вернется домой, после того как РФ и США заключили сделку, в результате которой в США вернулся из российской тюрьмы бывший сотрудник посольства Марк Фогель.
«Это была очень выгодная сделка для Соединенных Штатов Америки и для всего мира. Как вам известно, мы подтвердили, что россиянин очень скоро вернется домой, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Александр Винник был ненасильственным криптовалютным преступником, и в рамках этого обмена он отказался от более чем $100 млн, которые получил в результате незаконной деятельности».
Взамен, подчеркнула Левитт, Вашингтон получил Марка Фогеля – учителя средней школы.
Ранее 12 февраля адвокат руководителя криптобиржи BTC-e Винника в Америке Аркадий Бух рассказал «Ведомостям», что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме, но призвал пока не «спекулировать» на теме.
Бух рассказал, что последний раз с разговор с клиентом у него был 11 февраля во второй половине дня. Сейчас, по его словам, его нет в тюрьме и о его местонахождении он ничего не знает. Он подчеркнул, что команда юристов занимались лоббированием для получения президентской амнистии последние несколько месяцев и дожидались нового прокурора, новой президентской команды.
Утром 12 февраля The Wall Street Journal также называла Винника наиболее вероятным кандидатом для обмена. О том, что между Россией и США произошел обмен заключенными, сообщил 11 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он уточнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию Трампа вывез учителя Фогеля из России.
Эту информацию позднее подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать личность россиянина, заявив, что фамилия и имя будут названы по приезде. Он также не стал комментировать, участвовали ли третьи страны в организации обмена граждан России и США, планируется ли передать США еще одного американца. О том, что Россия может передать США 12 февраля еще одного американца, заявил Трамп на встрече с Фогелем.