России могут передать Александра Винника в обмен на Фогеля

России могут передать Александра Винника в обмен на ФогеляАдвокат в разговоре с «Ведомостями» рассказал, что его «нет в тюрьме» 12 часов
В Россию из-под ареста может вернуться один из создателей и руководитель криптобиржи BTC-e Александр Винник, сообщили ABC News и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Его адвокат Аркадий Бух рассказал «Ведомостям», что сейчас его клиента действительно нет в тюрьме, но призвал пока не «спекулировать» на теме.
Бух рассказал, что последний раз с разговор с клиентом у него был 11 февраля во второй половине дня. Сейчас, по его словам, его нет в тюрьме и о его местонахождении он ничего не знает.
«Вчера было появление в суде, которое судья попросила засекретить. Но вчера мы разговаривали с клиентом, он еще находился на территории Соединенных Штатов. За последние 12 часов контакта с ним не было, поэтому я не знаю его местонахождения на сегодняшний день», – сказал Бух в телефонном интервью.
Бух отметил, что уже связался с тюрьмой и Винника там нет.
«Но опять, это не значит ничего, я бы не спекулировал, то есть там бывают медицинские какие-то вопросы и так далее», – добавил адвокат.
На уточняющий вопрос, может ли он исключить то, что Винник уже отправлен в Россию, Бух сказал: «Я не знаю. Я с ним общался вчера в второй половине дня, а за 12 часов это большой промежуток времени».
Бух также подчеркнул, что команда юристов занимались лоббированием для получения президентской амнистии последние несколько месяцев и дожидались нового прокурора, новой президентской команды и для этого переносили приговор.
«Был назначен приговор на июль, где мы рассчитывали получить достаточно положительный результат. Но что произошло в последние 12 часов, я не знаю, кроме того, что сейчас пишут в СМИ», – добавил он.
Утром 12 февраля The Wall Street Journal также называла его наиболее вероятным кандидатом для обмена. О том, что между Россией и США произошел обмен заключенными, сообщил 11 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он уточнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф по указанию Трампа вывез учителя Марка Фогеля из России.
Эту информацию позднее, 12 февраля, подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать личность россиянина, заявив, что фамилия и имя будут названы по приезде. Он также не стал комментировать, участвовали ли третьи страны в организации обмена граждан России и США, планируется ли передать США еще одного американца. О том что Россия может передать США 12 февраля еще одного американца, заявил Трамп на встрече с Фогелем.
Винника арестовали 25 июля 2017 г. на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США, где его обвинили в создании в 2011 г. криптобиржи BTC-e и легализации через нее не менее $4 млрд. По версии следствия, Винник украл более 630 000 биткойнов. Кроме того, его обвиняли в распространении вредоносного программного обеспечения Locky для осуществления кибератак. После закрытия BTC-e ее преемницей стала биржа WEX. По информации РБК, за биржей мог стоять основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. В конце 2018 г. WEX, как и ее предшественница, закрылась.
Выдачи также добивалась Франция, куда он был экстрадирован в январе 2020 г. В ходе суда в Париже большинство обвинений с россиянина были сняты, ему назначили пять лет лишения свободы вместо 10 лет. Экстрадиции Винника добивалась и Россия. Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн руб. Однако в августе 2022 г. его выдали США и арестовали. 1 августа 2024 г., после самого крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией, адвокат Винника заявил, что россиянина могли вычеркнуть из списка на обмен из-за отсутствия приговора.