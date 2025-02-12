В Кремле сообщили, что Фогеля обменяли на гражданина России

На большинство вопросов, заданных об обмене, Песков отвечать отказался. Так, он не стал комментировать, участвовали ли третьи страны в организации обмена граждан России и США, планируется ли передать США еще одного американца. О том что Россия может передать США 12 февраля еще одного американца, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Марком Фогелем. Также Песков не стал говорить, кого конкретно получит Россия в обмен на Фогеля. На вопрос, может ли это быть один из руководителей биржи криптовалют BTC-e Александр Винник, представитель Кремля сказал, что нужно подождать: «Подождите, гражданин когда будет на территории Российской Федерации, то будет известно его имя».