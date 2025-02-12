В Кремле сообщили, что Фогеля обменяли на гражданина России

В Кремле сообщили, что Фогеля обменяли на гражданина РоссииВ ближайшее время он будет возвращен в РФ
Американец Марк Фогель, который 11 февраля был передан США, обменян на гражданина России. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как и ранее мы сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США. Этот гражданин на днях тоже будет возвращен России», – сказал Песков.
На большинство вопросов, заданных об обмене, Песков отвечать отказался. Так, он не стал комментировать, участвовали ли третьи страны в организации обмена граждан России и США, планируется ли передать США еще одного американца. О том что Россия может передать США 12 февраля еще одного американца, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Марком Фогелем. Также Песков не стал говорить, кого конкретно получит Россия в обмен на Фогеля. На вопрос, может ли это быть один из руководителей биржи криптовалют BTC-e Александр Винник, представитель Кремля сказал, что нужно подождать: «Подождите, гражданин когда будет на территории Российской Федерации, то будет известно его имя».
На вопрос, возможны ли подобные обмены в будущем, Песков сказал, что ему нечего добавить к вышесказанному. «Все, что мы хотели и могли сказать, мы уже сказали. Но я опять же возвращаю вас к повторяемому несколько дней заявлению о том, что в последнее время по линии соответствующих ведомств контакты интенсифицировались», – повторил он свои слова.
Трамп заявил, что освобождение Фогеля показало готовность России договариваться, поэтому он считает, что это поможет договориться и по поводу прекращения конфликта на Украине. «Россия отнеслась к нам очень хорошо. На самом деле я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне, чтобы прекратить убивать миллионы людей», – сказал Трамп. Песков прокомментировал эти слова американского президента. По его словам, подобным договоренностям предшествует «весьма и весьма скрупулезная переговорная работа». «И конечно, такие договоренности вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время, по крупице, это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке», – сказал представитель Кремля.
Учитель англо-американской школы при посольстве США Марк Фогеля в России был приговорен к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, его задержали в 2021 г. в «Шереметьево» с 17 г марихуаны в багаже. Его защита настаивала, что марихуана была выписана Фогелю как медицинский препарат. Фогель был отпущен 11 февраля. В России его забирал посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его самолет приземлился во «Внуково» утром 11 февраля, следовало из данных сервисов, которые позволяют отслеживать воздушные суда. Телеведущий Fox News Шон Хэннити сказал, что Владимир Путин провел трехчасовую встречу с Уиткоффом. «Мне нечего сказать вам по этой теме. У меня никакой информации по этой теме для вас нет», – заявил Песков, отвечая на вопрос по поводу возможной встречи Путина и Уиткоффа.