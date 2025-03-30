Влияние пандемии COVID-19 на экономику России и мира в графиках

В конце января 2020 г. граждан Китая, имеющих вид на жительство в РФ, по прибытии в Россию было решено помещать на 14-дневный карантин. 31 января были закрыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границе с КНР. В Москве с 5 марта гражданам, прибывающим из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, было предписано соблюдать режим самоизоляции.

25 марта были запрещены любые массовые мероприятия, а также остановлена работа кинотеатров, ночных клубов, досуговых центров, закрыты парки и детские площадки. С 29 марта самоизоляция в Москве стала обязательной для всех. Покидать квартиру можно было только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также для поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула животных в пределах 100 м от дома и выноса мусора. За нарушение был установлен штраф от 4000 до 5000 руб. 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную границу – было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные пункты пропуска. Эти ограничения были сняты с 15 июля 2022 г.

С 15 апреля в Москве были введены специальные цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком без QR-кода горожанам не разрешалось. В первые же дни возникла проблема утренних очередей в метро. Послабления начались летом. С 1 июня в Москве возобновили работу непродовольственные магазины, были разрешены прогулки по графику. 9 июня были отменены пропуска. К середине лета открылись летние веранды и музеи.

В октябре 2020 г. в Москве ввели систему QR-кодов для отслеживания контактов. С января 2021 г. стали появляться электронные сертификаты о вакцинации. С июня наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании стало обязательным для посещения заведений общественного питания и других общественных мест. Без них люди могли находиться только на летних верандах заведений. В Москве это требование было отменено 3 марта 2022 г.