Влияние пандемии COVID-19 на экономику России и мира в графиках

Влияние пандемии COVID-19 на экономику России и мира в графикахОт основных шоков удалось оправиться в течение первого года
Пять лет назад, 30 марта 2020 г., Россия полностью закрыла сухопутную границу – было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные пункты пропуска (ограничения были сняты лишь с 15 июля 2022 г.). Этому предшествовало решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить 11 марта вспышку COVID-19 (сокращенно от Corona Virus Disease) пандемией.
Глобальная эпидемия продлилась три года, один месяц и 24 дня – 5 мая 2023 г. ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации. 21 марта 2025 г. федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о прекращении публикации еженедельных сводок о заболеваемости в связи с тем, что «эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний». Как пандемия повлияла на мировую и российскую экономику – в материале «Ведомостей».
Влияние на демографию
Вспышка новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 г. и уже через несколько месяцев распространилась по всему миру, вынудив страны вводить те или иные ограничения для населения и приступить к разработке вакцин. По данным ВОЗ, общее число подтвержденных случаев COVID-19 с января 2020 г. превысило 777,6 млн, а вызванных инфекцией смертей – 7,1 млн.
Как видно из данных ВОЗ, два пика распространения коронавируса пришлись на январь и декабрь 2022 г. 76% же всех подтвержденных смертей были зафиксированы в первые два года пандемии.
Сама ВОЗ предупреждает, что ее данные не обязательно отражают фактическое число случаев заболевания и смертей или стран, где они происходят, поскольку ряд государств прекратили представлять ВОЗ отчеты или изменили частоту представления отчетов. Например, США, судя по исходному массиву данных ВОЗ, перестали отправлять информацию о новых случаях заражения еще в мае 2023 г., но продолжили по смертям (их число с того момента выросло почти на 92 000).
Объективнее оценить влияние пандемии на демографию можно, изучив наблюдавшуюся в этот период избыточную смертность (превышение фактического числа смертей над ожидаемым). Это и сделали «Ведомости» в ноябре 2024 г., придя к выводу, что данный показатель в мире за четыре года мог достичь цифры в 18,5 млн, в том числе в России – 1,4 млн.
Влияние на мировую экономику
Пандемия стала беспрецедентным шоком не только для здравоохранения, но и для мировой экономики, к которому многие страны оказались не готовы, а вызванный ею экономический кризис стал крупнейшим за столетие. По оценке Всемирного банка (ВБ), мировой ВВП в 2020 г. снизился на 2,9%, а по данным Международного валютного фонда (МВФ) – на 2,7%. Для сравнения: снижение мировой экономики после финансового кризиса 2008 г. составило 1,3% (оценка ВБ, МВФ оценивает в 0,4%). Впрочем, это оказалось меньше прогнозов: в июне 2020 г. ВБ ожидал падения мировой экономики на 5,2%.
Кризис, отмечал ВБ, усугубил неравенство как внутри стран, так и между ними. Особенно сильно пострадали бедные государства, где многие домохозяйства и бизнес уже имели «неприемлемо высокий» уровень задолженности еще до пандемии, а COVID-19 и связанные с ним карантинные меры привели к резкому снижению доходов и выручки.
Хотя в 2020 г. совокупный рост ВВП стран с низким уровнем дохода и составил 0,3% (по сравнению с -1,1% и -3,9% для стран со средним и высоким уровнем дохода), в 2021-2022 гг. экономический рост в этих странах оказался гораздо медленнее. Ковидные ограничения обвалили мировую торговлю, ее падение началось, судя по данным Бюро анализа экономической политики Нидерландов (CPB), сразу после вспышки инфекции в декабре 2019 г., но к ноябрю ее объемы полностью восстановились.
В отличие от многих предыдущих кризисов начало пандемии было встречено широкомасштабными мерами поддержки населения и бизнеса, которые принимали страны. Это, указывал ВБ, в целом позволило снизить самые серьезные человеческие издержки в краткосрочной перспективе.
В то же время вливание денег в экономику при низких ставках центробанков во многих странах привело к возникновению новых рисков, таких как резкое увеличение уровня частного и государственного долга, а также инфляции. Так, глобальный рост цен, по данным МВФ, после 3,3% в 2020 г. ускорился до 4,7% в 2021 г. и до 8,6% в 2022 г., чему поспособствовало в том числе усиление геополитической напряженности в мире.
Какие отрасли выиграли от пандемии, а какие проиграли
Вызванные пандемией падение доходов населения, ковидные ограничения и нарушение цепочек поставок по-разному отразились на различных отраслях. Так, МВФ указывал на сокращение мирового производства в 2020 г. на рекордные в новейшей истории 3,1%, что обошлось глобальной экономике примерно в $13,8 трлн.
Аналитики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) отмечали в 2021 г., что производство почти во всех странах резко сократилось примерно в апреле 2020 г., причем сокращение составило в диапазоне 10-65%. Различия между самими государствами при этом оказались менее значительными, чем, например, по ВВП. Исключением, по данным организации, стал Китай, чей производственный сектор снизился в первые месяцы 2020 г., но восстановился уже к маю. Остальные же страны вернулись к исходному уровню к январю 2021 г. Такая динамика, считают в ЮНИДО, отражает большую устойчивость промышленности по сравнению с экономикой в целом.
Проведенный экспертами анализ показал, что наибольшее падение в 2020 г. испытали низкотехнологичные (по их собственной классификации) отрасли, в частности производство одежды, текстиля и мебели. В высокотехнологичном секторе сильнее прочих пандемия затронула автомобильную промышленность и машиностроение, а в среднетехнологичном – выпуск металлов и нефтепереработку. Рост в 2020-2021 гг. продемонстрировали фармацевтическая отрасль (в Европе) и производство компьютерной продукции (в Западной Азии и Европе).
Среди фармкомпаний больше выиграли те, кто успел раньше остальных разработать и вывести на рынок свои вакцины от коронавируса. За январь – июнь 2021 г. ВОЗ были одобрены препараты от Pfizer, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm, Sinovac и др. Совокупная выручка этих шести компаний в 2021 г., когда их продукцию начали массово закупать страны по всему миру для вакцинации населения, выросла на 33% по сравнению с 2020 г. Выручка американской Moderna за 2021 г. выросла в 23 раза, а китайской Sinovac – почти в 39 раз. Впрочем, доходы этих двух компаний начали резко снижаться в 2023 и 2022 гг. соответственно.
Аналитики S&P Global в свою очередь оценили в марте 2021 г. влияние COVID-19 на различные отрасли глобальной экономики с точки зрения вероятности дефолта. По их оценке, сильнее прочих пострадали авиакомпании, развлекательные заведения и рестораны, а менее – страховые компании и инвестиционные фонды недвижимости. Восстановление в пострадавших отраслях проходило по схожей траектории, и показатели вероятности дефолта снизились до низких уровней к февралю 2021 г.
Как пандемия повлияла на разные отрасли в России
ВВП России в 2020 г. снизился, по данным Росстата, на 1,78% (максимальным падение было во II квартале – на 7,32%), а годовая инфляция ускорилась на 3,4%. Цена на нефть марки Urals с $62 за баррель в январе 2020 г. снизилась до $16,3 за баррель в апреле из-за остановки предприятий и карантинных ограничений по всему миру (только в феврале 2021 г. цены вернулись к прежним значениям). Вместе с этим курс рубля ослаб с 61,4/$ в январе до почти 73,9/$ в конце декабря 2021 г. Реальные доходы населения в 2020 г. упали на 2% по сравнению с 2019 г., но последовательно росли в 2021–2024 гг.
Правительство России еще 3 апреля 2020 г. утвердило перечень отраслей отечественной экономики, наиболее сильно пострадавших из-за распространения коронавируса. Всего в нем было девять сфер:
- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки;
Хроника ковидных ограничений в России
25 марта были запрещены любые массовые мероприятия, а также остановлена работа кинотеатров, ночных клубов, досуговых центров, закрыты парки и детские площадки. С 29 марта самоизоляция в Москве стала обязательной для всех. Покидать квартиру можно было только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также для поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула животных в пределах 100 м от дома и выноса мусора. За нарушение был установлен штраф от 4000 до 5000 руб. 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную границу – было временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные пункты пропуска. Эти ограничения были сняты с 15 июля 2022 г.
С 15 апреля в Москве были введены специальные цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Ходить пешком без QR-кода горожанам не разрешалось. В первые же дни возникла проблема утренних очередей в метро. Послабления начались летом. С 1 июня в Москве возобновили работу непродовольственные магазины, были разрешены прогулки по графику. 9 июня были отменены пропуска. К середине лета открылись летние веранды и музеи.
В октябре 2020 г. в Москве ввели систему QR-кодов для отслеживания контактов. С января 2021 г. стали появляться электронные сертификаты о вакцинации. С июня наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании стало обязательным для посещения заведений общественного питания и других общественных мест. Без них люди могли находиться только на летних верандах заведений. В Москве это требование было отменено 3 марта 2022 г.
По оценкам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий в марте – мае 2020 г. снизилась на 67% по сравнению с весной 2019 г. Падение стало максимальным за 16 лет. Всего за этот период 36% компаний понесли 1,65 трлн руб. убытка, а оставшиеся 64% получили прибыль в размере 3,05 трлн руб. Финансовые показатели бизнеса ухудшились в 58 регионах РФ, а в 27 субъектах, наоборот, улучшились.
В результате весну 2020 г. завершили с убытком предприятия в 16 регионах, в том числе в Москве (-85 млрд руб.), ЯНАО (-51,2), Коми (-19). В процентном соотношении антилидерами стали бизнес в Ингушетии (финансовый результат регионального бизнеса ухудшился на 3260%), Чечня (–984%) и ЯНАО (–324%). В Москве показатель упал на 107%. Безработица же за весну 2020 г. выросла до 9,3 млн человек, или 12% от экономически активного населения за счет 4,9 млн скрытых безработных, которых официальная статистика не учитывает в составе рабочей силы, указывали аналитики.
«Ведомости» проанализировали данные Росстата по обороту российских крупных, средних и малых компаний по укрупненным разделам видов деятельности в 2019–2023 гг. Как оказалось, в пандемийный 2020 г. показатель снизился лишь для некоторых отраслей. Так, оборот гостиниц и заведений общепита снизился на 16,4%, предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, – на 15,9%, обрабатывающих производств – на 0,4%, а образовательных организаций – на 8,1%. Сильнее всего пострадали услуги (-45,2%), а также финансы и страхование (–33,3%). Последний сектор также стал единственным по этой классификации Росстата, оборот которого в 2023 г. оказался ниже, чем в 2019 г., причем на 70,4%. В целом же большинство отраслей по этому показателю демонстрировали последовательный рост в 2021–2023 гг.
В разбивке организаций по отдельным видам деятельности заметно снижение оборота в 2020 г. культурных учреждений (-43,9%), организаций, занятых творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений (-49,8%), развлекательных организаций (-30,8%) и др. Сельское хозяйство, наоборот, выросло на 14,8%, а производство лекарств – на 50%.
При этом, хотя оборот ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и просел в 2020 г. на 13%, в 2021 г. вырос сразу на 64,7%, во многом благодаря росту на 75% онлайн-торговли продуктами питания, драйвером которого и стала пандемия. Количество же заведений общепита в 2020 г. вопреки ковидным ограничениям выросло на 1,9% и продолжило увеличиваться в последующие годы.
Со времени пандемии COVID-19 россияне стали больше надеяться на удачу. В сегменте досуга сильнее всего вырос оборот компаний, занимающихся организацией и проведением лотерей, – в 42 раза, согласно данным Росстата. В 2019 г. он достигал 1,2 млрд руб., а по итогам 2021 г. увеличился до 49,5 млрд руб. и сейчас также продолжает расти.
Количество покупок лотерейных билетов по итогам 2024 г. увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, писал также РБК со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс». Для сравнения: оборот компаний в сфере спорта с 2019 по 2021 г. вырос только в 1,2 раза, а библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры и вовсе сократился на 11%.
Масочный режим в России
5 февраля «Интерфакс» сообщил о дефиците масок в Москве и области. На тот момент набор из трех масок стоил в столице около 45 руб. Цена в Подмосковье варьировалась от 13 до 19 руб. за шт. 4 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запрете вывоза масок за пределы России, за исключением поставок гуманитарной помощи и изделий для личного пользования. По данным Минпромторга, в апреле маска в среднем стоила 50-55 руб. Впрочем, вскоре Федеральной антимонопольной службе удалось стабилизировать цены. Уже к июлю стоимость упала до 13-18 руб. за шт.
На март 2020 г. в России насчитывалось 22 предприятия, которые производили 600 000 масок в сутки. К июлю их число выросло до 50, а мощности увеличились до 6 млн шт. К ноябрю производство удвоилось, а к декабрю достигло 19 млн шт. в сутки. Основными поставщиками СИЗ стали 26 профильных компаний, а также 59 организаций, переориентировавших производство. В декабре в Минпромторге сообщили, что резерв мощностей позволяет ежедневно выпускать по 30 млн масок.
Помимо расширения производства СИЗ внутри страны маски завозились в Россию из-за рубежа. Самым крупным поставщиком стал Китай, экспортировавший около 150 млн шт. Из Узбекистана было завезено 5 млн шт. Медики, работавшие с зараженными, также получили из Китая более 800 000 защитных костюмов.
Отмена масочного режима началась в 2022 г. на фоне «стабильного улучшения» эпидемической ситуации. Первыми такое решение 10 февраля приняли власти Чеченской Республики. 15 марта масочный режим был отменен в Москве.
Пандемия COVID-19 сильно отразилась на туристической сфере. Российские туристы стали меньше ездить за границу, говорят данные ФСБ. Турпоток за рубеж сократился более чем в 2 раза – с 45,3 млн в 2019 г. поездок до 19,2 млн в 2021 г. Он до сих пор не восстановился, составив по итогам 2024 г. 27,4 млн поездок. В свою очередь, иностранцы также стали реже посещать Россию в туристических целях: их поток упал на 71% (с 24,4 млн до 7,1 млн поездок за тот же период).
Но при этом внутренний туризм, наоборот, не пострадал, а даже развился. Выручка организаций туриндустрии выросла на 63,75% – с 4,9 трлн руб. в 2019 г. до 7,1 трлн руб. в 2021 г., согласно данным Росстата. Кратковременные потери компаний были лишь в 2020 г., когда убыток превысил прибыль – 471,4 млрд руб. и 254,6 млрд руб. соответственно.
Оборот гостиниц и других мест для временного проживания вырос на 25% и продолжает расти. В 2021–2023 гг. он еще увеличился на 33%. Хотя пострадал сегмент кемпингов, жилых автофургонов и туристических автоприцепов, сократившись в пандемийные годы на 12%.
Правда, численность иностранцев, размещенных в гостиницах, хостелах и прочих видах жилья, упала на 73% (с 10,9 млн в 2019 г. до 2,9 млн в 2021 г.). А количество россиян, которые в них заселялись, также снизилось, хотя и на 2% (с 65,2 млн до 63,6 млн соответственно). Но в последующие же годы их число стало расти, увеличившись на 25% (2023 к 2021 гг.) до 79,6 млн.
Поток авиапассажиров в 2021 г. был ниже на 13,35% по сравнению с допандемийными показателями (128,1 млн человек в 2019 г. и 111 млн в 2021 г.). И он до сих пор не восстановился, хотя на эту динамику сейчас оказывают влияние и другие факторы, в том числе санкции западных стран. При этом на внутренних рейсах пассажиропоток, наоборот, вырос до 20% (73,1 млн в 2019 г. и 87,5 млн в 2021 г.).
Оборот организаций в сфере пассажирского воздушного транспорта сократился на 13% (с 1,4 трлн руб. до 1,2 трлн руб. за тот же период). Но в 2023 г. эти показатели улучшились, достигнув 1,5 трлн руб.