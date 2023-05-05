ВОЗ спустя три года отменила режим ЧС из-за коронавируса

Глобальную эпидемию коронавируса можно считать завершившейся, согласен заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Вирус прошел все фазы своего классического цикла, в результате чего его болезнетворные свойства упали, а свойства распространяться, наоборот, усилились, пояснил он. В течение следующих нескольких лет коронавирус перейдет в разряд ординарных респираторных инфекций, то есть люди продолжат им болеть, но уже не в столь опасной форме, добавил он.