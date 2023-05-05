ВОЗ спустя три года отменила режим ЧС из-за коронавируса

ВОЗ спустя три года отменила режим ЧС из-за коронавирусаС начала пандемии погибли 20 млн человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «Я объявляю, что мы более не считаем коронавирус глобальной угрозой в сфере здравоохранения», – сказал Гебрейесус на брифинге.
ВОЗ установила для COVID-19 статус пандемии 11 марта 2020 г., то есть глобальная эпидемия коронавирусной инфекции продлилась 3 года один месяц и 24 дня. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибли около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей – около 7 млн человек, сказал руководитель ВОЗ.
В 2022 г. МВФ прогнозировал, что пандемия COVID-19 обойдется мировой экономике в 12,5 трлн долларов до 2024 г. (цитата по Reuters).
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в России выявили 22,1 млн случаев коронавирусной инфекции. Россияне получили почти 186 млн доз вакцины от COVID-19. 388 521 человек погиб от инфекции.
Отмена статуса чрезвычайной ситуации не означает, что угроза распространения COVID-19 полностью миновала, отметил гендиректор ВОЗ (цитата по «Интерфаксу»).
Эпидемическая ситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран – напряженной, сообщил представитель Роспотребнадзора. По его словам, вирус продолжает мутировать. В частности, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «Арктур». «Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили», – продолжил он.
В России Роспотребнадзор продолжит реализовывать противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших, заявил представитель ведомства.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в свою очередь, заявил «Ведомостям», что циркуляция вируса в стране пока продолжается, а профилактические меры остаются актуальными. «Несмотря на объявление об окончании пандемии, наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме», – сказал он.
Глобальную эпидемию коронавируса можно считать завершившейся, согласен заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Вирус прошел все фазы своего классического цикла, в результате чего его болезнетворные свойства упали, а свойства распространяться, наоборот, усилились, пояснил он. В течение следующих нескольких лет коронавирус перейдет в разряд ординарных респираторных инфекций, то есть люди продолжат им болеть, но уже не в столь опасной форме, добавил он.
Пандемию коронавируса можно было считать завершенной еще полгода назад, считает эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов. Сейчас же, по его словам, следует готовиться к новой пандемии, которая произойдет в ближайшее десятилетие.
В условиях пандемии коронавируса в России был утвержден разработанный Роспотребнадзором государственный проект «Санитарный щит». Он направлен на подготовку к будущим эпидемиям. На реализацию федерального проекта в 2023 г. в бюджете заложено почти 11 млрд руб., в 2024 г. – 13,6 млрд руб., в 2025 г. – 12,1 млрд руб.
«Санитарный щит» предусматривает создание системы тестирования экспресс-методами всех въезжающих в Россию людей, подготовку кадров в области инфекционных заболеваний, повышение доступности лабораторной диагностики, в том числе с помощью мобильных лабораторий, а также строительство лабораторий высокого уровня биобезопасности в регионах, граничащих с другими странами.