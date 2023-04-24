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Центробанк Китая свернет пандемийные меры поддержки экономики

Топ-менеджер регулятора указал на активное восстановление спроса
Антон Козлов Илья Лакстыгал
Thomas Peter / Reuters

Народный банк Китая (НБК) прекращает действие антиковидных мер поддержки экономики, сообщил на пресс-конференции регулятора в Пекине глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) НБК Цзоу Лань. На фоне стабилизации экономической и финансовой ситуации в КНР и общего восстановления спроса на кредитные средства коммерческие банки демонстрируют стабильность, это означает, что инструменты поддержки, которые китайские власти активно вводили в 2020–2021 гг., достигли своих целей, и теперь они будут отозваны, отметил он.

Объем кредитования в производственном секторе вырос в марте на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 16,1% выросло кредитование в сфере услуг, на 42,5% – кредитование высокотехнологичных отраслей, на 6,4% – кредитование сферы недвижимости, сообщил Цзоу Лань. «Отказ от инструментов структурной ДКП происходит плавно и упорядоченно. Отзыв инструмента означает, что центробанк больше не будет выпускать новые средства, но уже выпущенные активы могут продолжать использоваться и самый длительный период использования может достигать от 3 до 5 лет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных