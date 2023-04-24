Центробанк Китая свернет пандемийные меры поддержки экономики

Центробанк Китая свернет пандемийные меры поддержки экономикиТоп-менеджер регулятора указал на активное восстановление спроса
Народный банк Китая (НБК) прекращает действие антиковидных мер поддержки экономики, сообщил на пресс-конференции регулятора в Пекине глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) НБК Цзоу Лань. На фоне стабилизации экономической и финансовой ситуации в КНР и общего восстановления спроса на кредитные средства коммерческие банки демонстрируют стабильность, это означает, что инструменты поддержки, которые китайские власти активно вводили в 2020–2021 гг., достигли своих целей, и теперь они будут отозваны, отметил он.
Объем кредитования в производственном секторе вырос в марте на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 16,1% выросло кредитование в сфере услуг, на 42,5% – кредитование высокотехнологичных отраслей, на 6,4% – кредитование сферы недвижимости, сообщил Цзоу Лань. «Отказ от инструментов структурной ДКП происходит плавно и упорядоченно. Отзыв инструмента означает, что центробанк больше не будет выпускать новые средства, но уже выпущенные активы могут продолжать использоваться и самый длительный период использования может достигать от 3 до 5 лет», – сказал он.