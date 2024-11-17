Пятилетие COVID-19: как навредила пандемия

Пятилетие COVID-19: как навредила пандемияИзбыточная смертность от коронавируса составила миллионы человек по всему миру
Пять лет назад, 17 ноября 2019 г., был зафиксирован первый случай заражения COVID-19: за помощью к медикам обратился житель китайской провинции Хубэй. С тех пор, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официально подтверждено почти 777 млн случаев заболевания и свыше 7 млн смертей. В России зарегистрировано более 403 000 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Но если смотреть на избыточную смертность, то видно, что от COVID-19 и его последствий умерло гораздо больше людей. Какие уроки преподала пандемия в истории, разбирались «Ведомости».
Какой оказалась сверхсмертность за время пандемии
Коронавирусы в мире известны давно. Первый случай заражения ими был зафиксирован еще в 1965 г. Вспышка SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 г. в КНР. Точное происхождение до сих пор не установлено, но, вероятнее всего, он передался от животного к человеку на рынке в городе Ухань, говорят исследования, опубликованные в журналах Cell и Nature. Коронавирусная инфекция быстро распространилась в мире, и уже в марте 2020 г. ВОЗ объявила о пандемии.
Власти отдельных стран стали вводить различные ограничения: закрывали границы, обязали население носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию между людьми. Также началась разработка вакцин от коронавирусной инфекции. В августе 2020 г. была зарегистрирована одна из первых в мире вакцин от COVID-19 – российский препарат «Спутник V».
В мае 2023 г. глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что COVID-19 больше не является глобальной угрозой в области здравоохранения, хотя опасность остается высокой. В конце сентября 2024 г. в России распустили рабочую группу Государственного совета по экономическим вопросам и борьбе с COVID-19. Но вирус по-прежнему продолжает мутировать, появляются новые штаммы с разной степенью заразности, симптомами и течением болезни.
Согласно последним данным ВОЗ, на 27 октября 2024 г. по всему миру подтверждено 7 073 466 случаев смерти от коронавирусной инфекции. В России от COVID-19 умерли 403 840 человек.
ВОЗ также оценивала общее число смертей в мире в 2020-2021 гг., прямо или косвенно связанных с пандемией, – их уже 14,9 млн. Первое место по избыточной смертности занимала Индия с 4,7 млн погибших. На втором месте была Россия: по оценкам ВОЗ, за два пандемийных года от COVID-19 и его последствий в стране умерли 1,09 млн россиян. Тройку замыкала Индонезия (1,07 млн).
Избыточная смертность – это статистический показатель, отражающий превышение фактического числа смертей над ожидаемым, который рассчитывается на основе исторических данных и текущих тенденций. Благодаря ей можно объективнее оценить влияние различных катаклизмов и пандемий на демографию.
Журнал The Economist в июне 2024 г. оценил избыточную смертность в мире за 2020-2023 гг. в 19-36 млн человек. Антилидерами по количеству погибших были Индия (на 2,8-12 млн смертей больше, чем прогнозировалось), Китай (от 470 000 до 7,5 млн) и Россия (1,2-1,9 млн).
Оценка «Ведомостей» близка к этим цифрам. Исходя из трендов прежних лет, избыточная смертность в мире за последние четыре года достигла цифры в 18,5 млн, в том числе в России – 1,4 млн.
ВОЗ не приводит данных за 2022-2023 гг., но очевидно, что вместе с ними цифра может быть выше и близка к расчетам The Economist и «Ведомостей». Так, в исследовании, опубликованном в конце октября 2024 г. в журнале Lancet, на примере европейских стран отмечалось, что избыточная смертность росла первые три года, хотя в 2023 г. уже стала возвращаться к допандемийным показателям. В любом случае даже оценки за первые два года пандемии выше официально зарегистрированных в два раза.
По мнению группы ученых из Университета Джонса Хопкинса, Лунда и Копенгагенского центра политических исследований, массовые локдауны весной 2020 г. незначительно снизили смертность от COVID-19 в Европе и США. Например, самоизоляция уменьшила смертность на 1–4%, закрытие школ и предприятий – на 3–6% и 8% соответственно, ношение масок – на 19%. Ограничения на собрания, наоборот, увеличили смертность почти на 6%, поскольку люди начали встречаться не на открытых безопасных пространствах, а в замкнутых местах.
Не все государства вводили жесткие ограничительные меры. Например, Белоруссия не закрывала границы во время пандемии. Президент Александр Лукашенко тогда объяснял это тем, что иначе экономика страны бы рухнула. Более мягкий вариант предпочла и Швеция: большинство ограничений носили там рекомендательный характер. Это объяснялось тем, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет. Прирост смертности в 2020–2021 гг. по сравнению с ожидаемыми тенденциями в Белоруссии составляет 18%, оценили «Ведомости». В Швеции прирост был ниже, чем в Северной Европе (5,6% по сравнению с 9%), но при этом выше, чем в соседней Норвегии (1,2%), которая вводила локдаун.
С чем связана избыточная смертность
ВОЗ считает избыточную смертность более объективным и сопоставимым показателем для оценки последствий пандемии. Есть различные проблемы с отчетными данными, например, туда могут не попасть те, кто умер от COVID-19 без тестирования. Также она не учитывает людей, погибших от других заболеваний из-за перегрузки системы здравоохранения в пандемию. Благодаря же показателю избыточной смертности можно оценить как прямые, так и косвенные потери.
Исследователи связывали высокую избыточную смертность с уровнем бедности и неравным распределением доходов. Она была относительно ниже там, где выше ВВП на душу населения, расходы на здравоохранение и охват вакцинацией. Так, в целом, в странах Восточной Европы превышение смертности в 2020–2023 гг. было заметнее, чем в других макрорегионах (+13,2%). Например, в Западной (+6,3%) или Северной Европе (+7,8%) показатель был ниже.
Ограничительные меры в период пандемии привели к неблагоприятным косвенным последствиям, таким как экономический ущерб, срыв программ здравоохранения и проблемам с психическим здоровьем. А они, в свою очередь, способствовали росту заболеваемости и смертности от других причин, отмечается в исследовании, опубликованном в журнале BMC Public Health. Состояние пациентов ухудшали нехватка персонала, сокращение скрининга, задержка диагностики, отложенные операции и другие причины. В статье в журнале European Journal of Epidemiology говорится, что среди причин, не связанных с COVID-19, избыточные случаи смерти были зарегистрированы от ишемической болезни сердца (в 10 странах), цереброваскулярных заболеваний (в 10 странах) и диабета (в 19 странах).
Росстат выделял четыре группы смертей пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. В 2021 г. COVID-19 стал основной причиной смерти более 390 000 человек в России. В 54 444 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, еще в 15 984 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. А в 55 435 случаях у умершего диагностировали COVID-19, но причины смерти были другими. По всем этим группам в 2021 г. скончались 517 795 человек.
Также у людей, переболевших COVID-19, может наблюдаться так называемый «постковидный синдром». В исследовании с участием более 1,5 млн человек ученые из Йоркского университета пришли к выводу, что он мог присутствовать у 7,7% взрослых людей в течение минимум 12 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Постковидный синдром способен привести к болезням, которые могут стать причиной смертей, но эти случаи также могли не попадать в официальную статистику. Например, в США Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщали о 3544 случаях смерти с начала пандемии до конца июня 2022 г., связанных с этим синдромом.
Экономические последствия
Пандемия оказала большое влияние на глобальную экономику. По оценкам Всемирного банка, в 2020 г. в результате вспышки пандемии мировой ВВП сократился на 3,2%. Это максимальное снижение со времени экономического кризиса 2009 г., когда экономика упала на 1,3%. Согласно докладу ООН, этот показатель и вовсе снизился на 4,3%. Росстат оценивал падение ВВП России в 2020 г. в 2,7%.
Отмечалось, что пандемия больше всего экономически навредила развитым странам, поскольку многие из них вводили строгие карантинные меры. По прогнозу МВФ, к концу 2024 г. глобальные экономические потери из-за пандемии COVID-19 достигнут порядка $12,5 трлн. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, причиной этого стали сбои в цепочке поставок, инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики.
В своих ежегодных докладах Роспотребнадзор тоже расcчитывает экономический ущерб от COVID-19. По данным ведомства, в пандемийный 2020 г. он составил 997 млрд руб. – в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней. Общие потери за 2020-2022 гг. составили более 3,6 трлн руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ведомства. По итогам же 2023 г., согласно данным Роспотребнадзора, ущерб России резко сократился и составил лишь 154 млрд руб. Таким образом, экономический урон России в 2020–2023 гг. мог превысить 3,7 трлн руб.
В июне 2021 г. первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей сложности 4 трлн руб. В июне 2023 г. руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что экономика страны потеряла по $306 на человека из-за коронавируса, то есть около 4,4 трлн руб. При этом в Германии и Австралии, по ее словам, эти цифры были на порядок выше – $4807 и $5760 на душу населения соответственно.
Скольких спас «Спутник V»
По данным ВОЗ на 31 декабря 2023 г., 67% людей во всем мире получили полную первичную серию вакцины от COVID-19, всего же введено 13,6 млрд доз. Больше всего прививок поставили в Китае (1,3 млрд человек поставили хотя бы одну дозу), Индии (1 млрд), США (270 млн), Индонезии (204 млн) и Бразилии (185 млн). В разгар пандемии в марте 2021 г. наибольшее число вакцин было заказано у производителей AstraZeneca/Oxford (3 млрд доз), Novavax (1,4 млрд) и BioNTech/Pfizer (1,2 млрд), говорят данные Statista.
В целом, к маю 2022 г. Россия произвела 286 млн вакцин от COVID-19, или 1,9% от всего объема, говорят последние данные ВТО и МВФ. Страна находилась на седьмом месте по экспорту этих препаратов (102,4 млн). Мировым лидером по производству был Китай (40,1%, или 6,1 млрд доз). Также в пятерку входили Евросоюз (24,6%, или 3,7 млрд), Индия (16,3%, или 2,5 млрд) и США (10,6%, или 1,7 млрд).
Центр им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») по оценкам Statista в 2021 г. находился на пятом месте по числу заказанных вакцин – 765 млн доз. Его опережала только компания Moderna (816 млн). Вакцина «Спутник V» сейчас одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, свидетельствуют данные на официальном сайте. В сентябре 2022 г. в центре сообщали, что более 150 млн доз вакцины «Спутник V» уже использовано по всему миру. В Минпромторге ранее заявляли, что Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, в том числе 1,3 млрд доз «Спутника Лайт», 600 млн – «Спутника V» и 100 млн – всех остальных вакцин.
По оценкам ВОЗ, только в европейском регионе вакцины позволили снизить смертность по меньшей мере на 57% и спасти более 1,4 млн жизней. Новые оценки, опубликованные в журнале Lancet в сентябре 2024 г., говорят о 59% и 1,6 млн соответственно.
Конкретную связь смертей с вакцинацией тем не менее установить не удалось, а эффект от вакцин превзошел возможные нежелательные реакции. Только к августу 2021 г. благодаря кампании по вакцинации удалось спасти свыше 2,4 млн людей по всему миру, говорится в исследовании ученых Университета Южной Калифорнии и Университета Брауна. К сентябрю 2023 г. она предотвратила уже 14,4 млн смертей, сказано в статье, опубликованной в Journal of Paediatrics and Child Health.
Хотя смертельные случаи после прививки от COVID-19 встречаются, четкой связи с вакцинацией нет, говорится в отчете Минздрава Аргентины. После прививки если и умирают, то в основном пожилые люди, а также уязвимые по медицинским показаниям, заявляла главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс. Кроме того, пациенты, по ее словам, могут умереть из-за постепенного ослабления полученного при вакцинации иммунного ответа.
Как и от любой другой вакцины, после прививки от COVID-19 у некоторых людей могут возникнуть легкие или умеренные побочные эффекты, отмечают в ВОЗ. Например, повышение температуры тела, утомляемость или мышечная боль – это обычная мобилизация защитных сил организма, и большинство побочных эффектов проходят сами по себе. Более же тяжелые или длительные реакции на вакцину против COVID-19 хотя и возможны, но редки, добавляют в организации. Они могут, например, включать миокардит и перикардит. В мае 2022 г. американский регулятор FDA ограничил использование вакцины J&J из-за побочных эффектов – случаев тромбоза.
В конце апреля 2024 г. The Telegraph со ссылкой на судебные документы писала, что компания AstraZeneca признала, что ее противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca может «в очень редких случаях» вызывать образование тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТS). Ранее на фармкомпанию подали коллективный иск, согласно которому десятки человек скончались и получили серьезные проблемы со здоровьем из-за ее вакцины. С AstraZeneca требуют возмещения ущерба на сумму около $125 млн. Правда, в том же документе компания подчеркнула, что тромбоз мог возникнуть и без вакцинации или после применения любой другой вакцины и «причинно-следственная связь в каждом отдельном случае будет предметом экспертных доказательств».
В ВОЗ также отмечают, что национальные минздравы мониторят информацию о побочных эффектах, а сами препараты еще до использования проходят клинические испытания. Ни одна вакцина не защищает на 100% – после ее приема также можно заразиться и заболеть COVID-19. Но вакцинация может защитить от тяжелого течения заболевания и смерти, подчеркивают в организации.