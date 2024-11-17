Пятилетие COVID-19: как навредила пандемия

Не все государства вводили жесткие ограничительные меры. Например, Белоруссия не закрывала границы во время пандемии. Президент Александр Лукашенко тогда объяснял это тем, что иначе экономика страны бы рухнула. Более мягкий вариант предпочла и Швеция: большинство ограничений носили там рекомендательный характер. Это объяснялось тем, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет. Прирост смертности в 2020–2021 гг. по сравнению с ожидаемыми тенденциями в Белоруссии составляет 18%, оценили «Ведомости». В Швеции прирост был ниже, чем в Северной Европе (5,6% по сравнению с 9%), но при этом выше, чем в соседней Норвегии (1,2%), которая вводила локдаун.