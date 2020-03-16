Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу между двумя странами из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, у стран нет границы, чтобы ее закрывать. «Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована», – цитирует белорусского президента агентство БелТА. Лукашенко допустил, что российская сторона установила у себя границу с Белоруссией, но добавил, что «это их дело».
По словам Лукашенко, белорусская сторона закрывать границу ни с кем не собирается. «Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно», – сказал он.
Лукашенко также удивился, что Белоруссию поставили перед фактом, и отметил, что решение о закрытии границы должен принимать президент страны, а не правительство. Он добавил, что с президентом России Владимиром Путиным пока не связывался, но у них запланирован телефонный разговор. «Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает», – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также заявил, что в его стране относительно спокойная обстановка с пандемией COVID-19, в то время как «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», – отметил он.
Утром 16 марта премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии российской границы с Белоруссией в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. Он предусматривает ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В Белоруссии между тем зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусом, по данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру.