Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу с Белоруссией

По словам Лукашенко, белорусская сторона закрывать границу ни с кем не собирается. «Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно», – сказал он.