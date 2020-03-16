Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
Премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии российской границы с Белоруссией в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС. Граница будет закрыта для перемещения людей.
Для информирования граждан о ситуации с коронавирусом в ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения и запущена горячая линия. Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие законопроекта, разрешающего покупку в интернете лекарств, отпускаемых без рецепта.
Для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введет зеленый коридор на импорт товаров.
Мишустин также возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. В его состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др. По словам премьера, совет будет ежедневно координировать действия федеральных, региональных и местных органов власти и принимать решение по ограничению распространения инфекции.
По данным оперативного штаба на 15 марта, в России зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. Он предусматривает ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.