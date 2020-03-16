Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

По данным оперативного штаба на 15 марта, в России зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 33 случая – в Москве. Режим повышенной готовности введен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. Он предусматривает ограничения на массовые мероприятия, а также карантин на две недели для вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.