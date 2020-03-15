Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, представитель правительства отказался от комментариев. Список еще будет уточняться и дополняться, сказал один из чиновников, финальный вариант будет принят в начале недели.
Сколько всего власти потратят на антикризисный план, собеседники «Ведомостей» не говорят. Но пока предполагается создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Это дополнительные средства к тем расходам, которые понадобятся на реализацию всего плана, уточняет чиновник. Представитель Минфина не ответил вечером 15 марта на запрос «Ведомостей».
Чиновники предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь – население. Так, первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности (больничных). Причем необходимо наладить их выдачу дистанционно.
Также чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках трудах в регионах, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.
Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана. Это главная ценность документа, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Пока не будет проведена полномасштабная эпидемиологическая оценка, все меры будут неточными и не сработают полноценно.
Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок. Но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из чиновников. А компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.
Госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов. В 2020 г. бюджет рассчитывает получить дивиденды на 543,5 млрд руб. Также участники госконтрактов смогут сослаться на форс-мажор из-за распространения вируса. Уже есть случаи срыва по контрактам, объясняет еще один федеральный чиновник.
Поддержку получат и регионы. Те, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты. Последний раз федеральный бюджет предоставлял такие кредиты в 2017 г., с 2018 г. программа была закрыта.
Налоговые каникулы и больничные: какие меры по борьбе с коронавирусом обсуждает правительство
1. Компенсация доходов гражданам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, находящимся на карантине в связи с возможным распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за счет средств работодателей или листов временной нетрудоспособности.
2. Обеспечение возможности дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности.
3. Введение налоговых каникул, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок.
4. Предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для организаций малого и среднего предпринимательства.
5. Докапитализация АО «Корпорация МСП» для расширения поддержки организаций малого и среднего предпринимательства.
6. Перенос сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на 3–6 месяцев.
7. Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации при условии реализации субъектами Российской Федерации региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2020 г.
8. Мониторинг ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации.
9. Формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов.
10. Обеспечение информирования организаций и граждан о принимаемых мерах через кабинет налогоплательщиков.
11. Внесение изменений в законодательство в части интерпретации ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, как форс-мажора по государственным контрактам.
12. Внесение изменений в законодательство, связанных с предоставлением казенным предприятиям возможности не перечислять в бюджет средства по отдельным видам доходов.
13. Резервирование бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
14. Обеспечение изготовления оптимального объема материалов для производства тест-систем по выявлению новой коронавирусной инфекции.
Предложения выглядят именно как первая реакция и первая мера правительства, единодушны опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это самые быстрые и полезные меры в текущем положении, полагает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Предложение чиновников выглядит очень адекватно. Хотя некоторые шаги – снижение налогов, меры поддержки инвестиций, региональные вопросы – не могут решить проблему быстро, считает он.
Это в целом попытка оказать бизнесу и населению поддержку, чтобы пройти через кризисную ситуацию, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Меры не компенсируют все потери, предупреждает он. В некоторых отраслях все равно придется останавливать производства – это будут «вычеркнутые месяцы» из жизни компаний. Система же пособий устроена так, что не компенсирует все потери, заболевшие и оставшиеся без работы люди все равно лишатся части средств.
Часть плана формализована, считает Суслина: поддержка труда слишком размыта, а мониторинг занятости и так постоянно проводится. Вряд ли будут эффективными и бюджетные кредиты регионам, скептична она. Зато конкретная поддержка бизнеса в виде отсрочки по налогам, поддержки отраслей экономики, которым грозят в первую очередь банкротства и финансовые потери, – правильный шаг, продолжает она.
Налоговые каникулы и отсрочки по налогам – очень важные меры, поддерживает и директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, понадобится помощь и регионам, их основные налоговые доходы – НДФЛ и налог на прибыль – снизятся, это направление лучше усилить, предоставив не кредиты, а трансферты из бюджета.
Для бюджета же меры выглядят посильными, учитывая накопленные резервы, полагает Суслина. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в 2020 г. бюджет будет исполнен с дефицитом в 0,9% ВВП, при этом 600 млрд руб. на покрытие дефицита будет использовано за счет средств фонда национального благосостояния. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию и эпидемия будет распространяться, от правительства потребуются дополнительные меры, предупреждает Тихомиров, и выделенных 300 млрд руб. может не хватить. Возможно, правительству придется пойти на сокращение расходов, чтобы компенсировать в том числе антикризисные меры, говорит он.