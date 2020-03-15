Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

Налоговые каникулы и больничные: какие меры по борьбе с коронавирусом обсуждает правительство

1. Компенсация доходов гражданам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, находящимся на карантине в связи с возможным распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за счет средств работодателей или листов временной нетрудоспособности.

2. Обеспечение возможности дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности.

3. Введение налоговых каникул, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок.

4. Предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для организаций малого и среднего предпринимательства.

5. Докапитализация АО «Корпорация МСП» для расширения поддержки организаций малого и среднего предпринимательства.

6. Перенос сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на 3–6 месяцев.

7. Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации при условии реализации субъектами Российской Федерации региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2020 г.

8. Мониторинг ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации.

9. Формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов.

10. Обеспечение информирования организаций и граждан о принимаемых мерах через кабинет налогоплательщиков.

11. Внесение изменений в законодательство в части интерпретации ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, как форс-мажора по государственным контрактам.

12. Внесение изменений в законодательство, связанных с предоставлением казенным предприятиям возможности не перечислять в бюджет средства по отдельным видам доходов.

13. Резервирование бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

14. Обеспечение изготовления оптимального объема материалов для производства тест-систем по выявлению новой коронавирусной инфекции.