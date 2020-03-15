Неконституционный вирус

Скорость и размах распространения эпидемии коронавируса в Европе и России остро ставят вопрос ответственности – как властей, так и граждан. В России активное развертывание карантина осложняется политической повесткой, а именно запланированным на 22 апреля общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.