Неконституционный вирус
Скорость и размах распространения эпидемии коронавируса в Европе и России остро ставят вопрос ответственности – как властей, так и граждан. В России активное развертывание карантина осложняется политической повесткой, а именно запланированным на 22 апреля общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.
По данным Университета Хопкинса на 15 марта, в мире заражение COVID-19 подтверждено у 156 400 человек, умерло 5833 (данные ВОЗ сопоставимы). Страны Европы, объявленной ВОЗ новым центром пандемии, перекрывают границы, закрывают детсады, школы и вузы (некоторые перешли на дистанционное обучение), отменяют культурные и спортивные мероприятия. Чтобы смягчить удар, правительство Италии обещало выделить 25 млрд евро, Великобритании – 30 млрд, Германии – 550 млрд, Евросоюз – 25 млрд, ЕБРР – 1 млрд. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, масштабную помощь бизнесу или уязвимым группам граждан.