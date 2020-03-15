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Неконституционный вирус

В России активное развертывание карантина затруднено из-за апрельского голосования по поправкам к Конституции — но это выбор не столько политический, сколько этический
Владимир Рувинский
Скорость и размах распространения эпидемии коронавируса в Европе и России остро ставят вопрос ответственности – как властей, так и граждан /Андрей Гордеев и Максим Стулов / Ведомости

Скорость и размах распространения эпидемии коронавируса в Европе и России остро ставят вопрос ответственности – как властей, так и граждан. В России активное развертывание карантина осложняется политической повесткой, а именно запланированным на 22 апреля общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

По данным Университета Хопкинса на 15 марта, в мире заражение COVID-19 подтверждено у 156 400 человек, умерло 5833 (данные ВОЗ сопоставимы). Страны Европы, объявленной ВОЗ новым центром пандемии, перекрывают границы, закрывают детсады, школы и вузы (некоторые перешли на дистанционное обучение), отменяют культурные и спортивные мероприятия. Чтобы смягчить удар, правительство Италии обещало выделить 25 млрд евро, Великобритании – 30 млрд, Германии – 550 млрд, Евросоюз – 25 млрд, ЕБРР – 1 млрд. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, масштабную помощь бизнесу или уязвимым группам граждан.

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