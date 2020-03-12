Коронавирус против открытого мира

Мир борется с уханьским коронавирусом, но подавить эпидемию не может. Он уже нанес ощутимый ущерб не только отдельным странам, прежде всего Китаю, но и целым отраслям и индустриям по всему миру: нефтяникам, авиаперевозчикам, отельерам и туризму в целом, автопроизводителям, моде, большому спорту. Без скоординированных действий Евросоюз из-за коронавируса может ждать экономический кризис, подобный рецессии 2008 г., предупредила 11 марта председатель ЕЦБ Кристин Лагард.