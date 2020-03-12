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Мнения / От редакции

Коронавирус против открытого мира

Стремительность и бесконечность новой пандемии грозит разрушить ставший уже привычным образ жизни гражданина открытого мира
Владимир Рувинский
Вспышка коронавируса COVID-19 официально объявлена пандемией /Kim Kyung Hoon /_Reuters

Вспышка коронавируса COVID-19 официально объявлена пандемией, об этом заявил 11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Официальное признание масштаба заболевания, однако, лишь подчеркивает то, что уже и так очевидно, – существенную эрозию образа жизни уже привыкшего к открытости мира.

Мир борется с уханьским коронавирусом, но подавить эпидемию не может. Он уже нанес ощутимый ущерб не только отдельным странам, прежде всего Китаю, но и целым отраслям и индустриям по всему миру: нефтяникам, авиаперевозчикам, отельерам и туризму в целом, автопроизводителям, моде, большому спорту. Без скоординированных действий Евросоюз из-за коронавируса может ждать экономический кризис, подобный рецессии 2008 г., предупредила 11 марта председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

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