Опыт чумы в деревне Им для России
Пока наши конкуренты на глобальной арене мечутся в панике, у нас есть роскошная возможность наблюдать и извлекать из этого выгоды
Один из вечных философских вопросов, занимающих экономистов, – что станет с миром во время зомби-апокалипсиса? Ответ, впрочем, может иметь практическое значение. Чем больше объем мировой торговли, тем быстрее наступает апокалипсис, который приведет к ее срыву и изоляции отдельных экономик. В случае победы над зомби последствия будут зависеть от сравнительного ущерба, который понесли эти экономики. Те, кто смог справиться с заразой быстро, будут иметь сравнительные преимущества при восстановлении торговли в постапокалиптическом мире.
В реальности же бывает так. В 1665 г. бубонная чума достигла деревушки Им в английском Дербишире. Зараза приехала на блохах в коробке с тканью. Ее привезли для местного портного из Лондона, где как раз заканчивалась великая эпидемия. Люди в деревне стали быстро умирать. Тогда для предотвращения распространения эпидемии за пределы села местный староста закрыл его на карантин. На год. Кто-то умер, кто-то выжил, в живых осталась примерно четверть села. Но на том чума тогда и закончилась.