Опыт чумы в деревне Им для России

В реальности же бывает так. В 1665 г. бубонная чума достигла деревушки Им в английском Дербишире. Зараза приехала на блохах в коробке с тканью. Ее привезли для местного портного из Лондона, где как раз заканчивалась великая эпидемия. Люди в деревне стали быстро умирать. Тогда для предотвращения распространения эпидемии за пределы села местный староста закрыл его на карантин. На год. Кто-то умер, кто-то выжил, в живых осталась примерно четверть села. Но на том чума тогда и закончилась.