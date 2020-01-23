Чем китайский коронавирус опасен для мира

Вспыхнувшая еще в декабре в китайском городе Ухань в центре страны эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, уже несколько дней активно обсуждается в мировых СМИ и соцсетях. Коронавирусы передаются разными путями, в том числе от человека человеку, он также опасен мутациями, не позволяющими разработать эффективную вакцину.