Чем китайский коронавирус опасен для мира
Вспышка новой эпидемии и потенциально широкая география распространения вируса делает особенно важной координацию усилий по борьбе с новой опасностью
Вспышка коронавируса родом из Китая пока не выглядит угрожающей. Однако эпидемии в крупных густонаселенных странах с учетом активных перемещений людей по миру опасны из-за быстрого распространения и могут нанести значительный ущерб экономике и рынкам.
Вспыхнувшая еще в декабре в китайском городе Ухань в центре страны эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, уже несколько дней активно обсуждается в мировых СМИ и соцсетях. Коронавирусы передаются разными путями, в том числе от человека человеку, он также опасен мутациями, не позволяющими разработать эффективную вакцину.
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