Капитализм как культурный шок

В 1960 г. канадский антрополог Калерво Оберг опубликовал статью, где подробно расписал этапы адаптации к новым условиям, через которые проходят все, кому пришлось надолго сменить страну. Начинается все с «медового месяца»: новая среда воспринимается через розовые очки. Это как раз когда согласно известному анекдоту люди не чувствуют разницы между туризмом и эмиграцией. Затем радужная пелена спадает и переселенец сталкивается со сложностями – языковыми, бытовыми, культурными. Начинается период разочарования. Человек испытывает чрезмерный страх быть обманутым или ограбленным, остро реагирует на мелкие неурядицы, избегает местных, «окукливается». Перед лицом трудностей путешественник начинает искать опору в корнях: ностальгирует по дому, идеализирует все родное, считает, что соотечественники совершают меньше ошибок, чем жители той страны, куда он приехал. За этим следует период адаптации. Путешественник осознает, что дело не в реальности, которая изменилась мало, а в его отношении к ней. Он начинает рациональнее решать коммуникационные проблемы, разрабатывать новые шаблоны действий в бытовых ситуациях, объективнее смотреть на новый мир. Наконец, в случае успеха на стадии адаптации путешественник начинает жить комфортно и уверенно в новой стране. При этом он сохраняет и свою национальную идентичность, берет лучшее из двух миров, становится космополитом.