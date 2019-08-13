20 лет Путина: трансформация общества

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Кинокомпания CTB

Независимая Россия – страна, возникшая заново: ей пришлось практически с нуля решать вопрос о том, какое место она занимает в мире, что объединяет населяющих ее людей, в каких отношениях эти люди находятся с государством и чего они от государства ждут. В 1990-е общество, потерявшее опору на привычные социальные нормы и ценности, оказалось слишком растерянно, чтобы сформулировать ответ на эти вопросы, и власти, находившейся в состоянии перманентного кризиса, было совсем не до них. Новая эпоха в российской истории, наступившая с приходом нового тысячелетия, предъявила разные варианты ответов на эти вопросы – ответы, идущие как сверху, так и снизу.

Драматические события конца 1990-х в России – война олигархов с правительством, августовский кризис 1998-го, чехарда премьеров, начало второй чеченской, выбор преемника и отставка Ельцина – были обрамлены выходом двух фильмов Алексея Балабанова с общим главным героем. Как кажется сегодня, дилогия о брате точнее всего попала в нерв общественных ожиданий, сформулировала запрос к будущей власти и во многом предсказала логику ее развития. Национальная идея, над разработкой которой по заказу Ельцина трудились целые интеллектуальные штабы, оказалась сформулирована всего в нескольких лаконичных фразах Данилы Багрова. Первый «Брат» выразил запрос на восстановление справедливости в самых базовых ее формах – защита слабого, отпор распоясавшемуся сильному. «Брат-2» зафиксировал чувство национального унижения, следствие поражения в холодной войне и разрушения привычного уклада жизни. Затертая с тех пор фраза «Сила в правде» воспринималась в 1999 г. не как указание на загадочную русскую душу, а как апелляция к простым этическим правилам, надежда на жизнь, в которой не все решают деньги или грубая сила, в которой есть верх и низ, черное и белое. Стремительно растущий рейтинг Путина в конце 1999-го – надежда на лидера, который умеет отличать добро от зла и способен злу противостоять. У кого правда, тот и сильней.