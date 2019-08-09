Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: 20 лет Путина: трансформация экономики
20 лет Владимира Путина: трансформация экономики
Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев о достижениях и проблемах путинской экономики
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Максим Стулов / Ведомости
В августе 2019 г. исполняется 20 лет первому назначению Владимира Путина на должность премьер-министра. За эти 20 лет он попеременно занимал должности премьер-министра и президента и, безусловно, играл ключевую роль в российской экономической политике. Каковы его достижения в этой области?
С точки зрения экономической политики эти 20 лет естественным образом разделяются на несколько периодов: «реформаторский» первый срок (1999–2003 гг.); «государственнический» второй (2004 г. – первая половина 2008 г.); глобальный экономический кризис и восстановление (вторая половина 2008 г. – 2013 г.); война на Украине, изоляция от глобальной экономики и стагнация (2014–2019 гг.).
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