Как Путин стал телелидером

Для Путина уже на первом сроке было придумано несколько форматов, трансляция которых на ТВ стала традиционной Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин остается неоспоримым лидером телеэфира на протяжении почти всего своего правления, следует из данных, представленных «Ведомостям» компанией «Медиалогия». Данные представлены с 1 января 2003 г. С этого момента Путина упоминали на федеральном ТВ («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, ТВ Центр, ТВС) в разы больше, чем других российских политиков.

Всего он упоминался свыше 272 500 раз: к этому показателю не смог подобраться никто другой. Скачки упоминаемости других персон на ТВ связаны с отдельными информповодами: назначение или смерть, выборная кампания. Сравниться с Путиным мог только нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев (в 2008-2011 гг. — президент России): его на ТВ вспоминали 95 700 раз.

Уступки в тандеме

Выбивается из всего периода правления время «тандема» (2008-2011 гг.), когда пересевший в кресло премьера Путин присутствовал на ТВ столько же, сколько президент Медведев, и даже периодически отставал от него по этому параметру. Всего за 4 года «тандема» Путина упоминали 37 210 раз, Медведева — 55 645, следует из данных «Медиалогии». Бывший сотрудник администрации президента утверждает, что небольшой перекос в сторону президента Медведева — это нормально, поскольку это подчеркивало важность института президентства. К примеру, в августе 2008 г. во время пятидневной войны с Грузией премьера Путина федеральные каналы упоминали 541 раз, а президента Медведева 1424. Путин в день начала войны 8 августа 2008 г. находился на открытии летней Олимпиады в Пекине, но также комментировал события: на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сообщил, что атаки Грузии «будут вызывать ответные действия».

«Первые несколько месяцев после назначения Путина премьером в 2008 г. и до начала экономического кризиса, он работал в достаточно расслабленном режиме, публичных мероприятий у него было немного,— говорит политолог Аббас Галлямов, работавший в 2008-2010 гг. в аппарате Белого дома.— Выглядело так, будто Путин старался не мешать Медведеву. Последний был более активен. Потом начался кризис и Путин резко активизировался. В день по два-три публичных мероприятия стало нормой. Естественно, они освещались. Тогда и установился информационный паритет: если есть сюжет про Медведева, то должен быть сюжет и про Путина. Может они сами за этим и не следили, но аппарат это контролировал и телевизионщики тоже». Еще один собеседник «Ведомостей» говорит, что паритет выстраивался так, чтобы показанные по ТВ мероприятия президента и премьера не дублировали друг друга, иначе это воспринималось как конкуренция по одной теме: «Это разведение повестки». Были и случаи, когда выступления на одну тему демонстрировали разногласия, к примеру, Путин и Медведев расходились во взглядах на право иностранной интервенции в Ливию. Соблюдение баланса курировал в основном Кремль, вспоминает источник «Ведомостей».

Доминирующая и направляющая

Если до мая 2012 г. соблюдалась пропорция 1:1,5 в пользу Медведева, то после рокировки и перехода Медведева в Белый дом Владимир Путин стал доминировать в информационном пространстве. В течение следующего президентского срока — уже пятилетнего (с мая 2012 . по май 2018 г.) — федеральные каналы показали его 132 616 раз, а Медведева — 26 912 раз. Ближе к этому показателю не подошел никто. Более того, судя по данным «Медиалогии», интенсивность упоминаний Путина возросла за последние 4 года.

Глава ФоРГО Константин Костин говорит, что появление новых форматов высшего уровня (Минск, Нормандский формат переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины), развитие G20 и других площадок приводит «к естественному увеличению событий с участием главы государства». Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов объясняет нынешние доминирование Путина тем, что Россия больше прежнего живет по правилам «осажденной крепости»: «Несколько лет санкциям и крымскому фактору, это находит информационное отражение».

Для Путина уже на первом сроке было придумано несколько форматов, трансляция которых стала обязательной на ТВ. Это «прямая линия», которая проходит с 2001 г. и выходила в эфир даже тогда, когда тот был премьером (она называлась «Разговор с Владимиром Путиным»), а также большая ежегодная пресс-конференция с участием журналистов со всей страны. Во многом она напоминает «прямую линию» — с той разницей, что о проблемах главе государства сообщают журналисты. Формат прямой линии остался одним из немногих, который существует в прямом эфире. Когда он только задумывался, его инициаторы — руководители ОРТ и РТР — признавали, что в такой формат общения президента с народом заложен «большой коэффициент импровизации». Сама прямая линия переросла в политтехнологический инструмент Кремля. Так, в декабре 2011 г. о коррумпированности власти Приморья в прямом эфире заявил Путину житель края, спустя два месяца ушел в отставку губернатор Сергей Дарькин.

Сильней всего по числу упоминаний на ТВ к чиновникам подбирается бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский (22 163), а министра обороны и экс-главу МЧС Сергея Шойгу он даже обгоняет по этому параметру (15 939). Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, упоминался за исследуемый период 13 317 раз. Анализ упоминаний альтернативных Путину политиков показывает, что предпочтение телевидение зачастую отдает Жириновскому (в предвыборный период из-за законодательных ограничений в основном соблюдается равновесие между представителями думской оппозиции). Баланс в политическом эфире действительно соблюдается, но Жириновский использует и иные методы: к примеру, перед выборами появляется не только в новостях и тредиционных ток-шоу, но и в передачах вроде «Давай поженимся» или «Поле чудес», и это никак не ограничено законодательно, говорит Обухов. Вне периода выборов Зюганов для федерального ТВ иногда воспринимамтеся «слишком серьезным», в то время как Жириновский может комментировать любую повестку.

Упоминания иных оппозиционеров фактически незаметны. К примеру, за все время сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский упоминался 3 773 раз, причем в основном во время выборов. «Во время первого срока Путина (2000-2004 гг.— «Ведомости») политическая и медийная поляны еще не были полностью зачищены, а культ личности еще не сложился. Существовали самостоятельные политические фигуры, журналисты освещали их деятельность,— считает Аббас Галлямов.— Постепенно, по мере того, как режим становился все более авторитарным, остальные политические силы либо приводились в покорность, либо маргинализовались и выдавливались в несистемную оппозицию, а значит, и с федерального ТВ. Независимая журналистика на ТВ тоже практически исчезала как жанр. Происходила концентрация политической власти, и это находило отражение в эфире».