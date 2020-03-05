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«Чума» во время коронавируса

Развитие технологий сделало переживание эпидемий куда более комфортным, но это не мешает политикам использовать их по старинке – для изоляции тех, кого они считают опасными
Максим Трудолюбов
Вирус может быстрее добиться тех целей, которые ставят перед собой консервативные политики, мечтающие о закрытии границ и усилении власти государства

«Чума» Альбера Камю за последние недели стала в Италии одной из самых продаваемых книг. В списках бестселлеров интернет-магазинов она (и еще «Слепота» Жозе Сарамаго) росла быстрее остальных, хотя написана во второй половине 1940-х гг. Роман Камю о том, как меняются люди в ситуации бедствия, о том, во что превращается жизнь в городе, пораженном нежданной эпидемией. В Италии больше случаев заражения коронавирусом (более 3000 на середину дня четверга), чем в какой-либо другой стране Европы.

Город Оран, в который приходит чума, не готов к бедствию, как не готов к нему любой современный город. Это город без примет, красот и интереса к «иному миру». Здесь все заняты делом, торговлей и своими мнениями. Тот, кто заболевает в таком городе, оказывается предоставленным самому себе, потому что пожалеть больного некому. Для жителей города бедствие – это дурной сон, которому нет места в их жизни, занятой важными встречами, сделками и домашним обустройством. Когда доктор впервые произносит слово «чума», мало кто ему верит. Какая чума? «Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия». 

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