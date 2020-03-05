«Чума» во время коронавируса

Город Оран, в который приходит чума, не готов к бедствию, как не готов к нему любой современный город. Это город без примет, красот и интереса к «иному миру». Здесь все заняты делом, торговлей и своими мнениями. Тот, кто заболевает в таком городе, оказывается предоставленным самому себе, потому что пожалеть больного некому. Для жителей города бедствие – это дурной сон, которому нет места в их жизни, занятой важными встречами, сделками и домашним обустройством. Когда доктор впервые произносит слово «чума», мало кто ему верит. Какая чума? «Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия».