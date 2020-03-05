Почему нам сложно поверить, что коронавирус обходит Россию стороной

Представление о ситуации с коронавирусом складывается у россиян из совмещения настораживающих новостей из-за границы и успокаивающих заверений российских властей, что порождает диссонанс. В мире COVID-2019 распространяется быстро, около 8% из 94 225 выявленных случаев заражения – тяжелые; летальность в целом по миру, по данным ВОЗ, составляет 3,4% (умерло 3214 человек), дети и подростки почти не болеют, в группе риска пожилые люди. ВОЗ объявила вспышку коронавируса угрозой всемирного значения, ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 процентного пункта до 2,4% и допустила замедление до 1,5%. В России же за два месяца – трое заболевших, двое выздоровели (еще троих эвакуировали с лайнера Diamond Princess в Японии), ЦБ влияние COVID-2019 на российскую экономику счел минимальным, президент заверяет, что ситуация под контролем. Контраст впечатляет.