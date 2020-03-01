Пока Россия не заразна
Попытки защититься от проникновения коронавируса в страну — это план А, но нужен и план Б — на случай, если это все-таки произойдет
Коронавирус COVID-2019 пока, похоже, обходит Россию стороной, но властям нужно готовиться к тому, что рано или поздно вспышка заболевания может произойти и у нас.
По данным Университета Джона Хопкинса, на 1 марта в мире заболело коронавирусом 87 464 человека, умерло 2990, выздоровело 42 670. Распространение вируса в Китае замедляется, что свидетельствует об успешной работе властей над ошибками в борьбе с ним. Но за пределами КНР случаи заражения подтверждены в 53 странах, где вирус распространяется быстрее.
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