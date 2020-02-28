Коронавирус поставил Китай перед дилеммой

Си хочет, несмотря ни на что, удвоить размер китайской экономики по итогам последнего десятилетия. Для этого экономика должна вырасти как минимум на 5,5% в 2020 г. Но некоторые аналитики сомневаются, что это теперь возможно. В прошлом году экономический рост Китая и так замедлился до 6,1%, что стало худшим результатом с 1990 г. По их прогнозам, из-за эпидемии рост может оказаться нулевым или даже отрицательным в I квартале 2020 г. «Пропаганда не может сдвинуть горы», – отмечает экономист CFC Financial Чжан Анюань (цитата по The Wall Street Journal, WSJ).