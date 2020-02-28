Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Экономика

Коронавирус поставил Китай перед дилеммой

Страна одновременно борется с эпидемией и пытается стимулировать экономику
Алексей Невельский
Китайские власти оказались в непростой ситуации. С одной стороны, председатель КНР Си Цзиньпин требует от них делать все возможное для борьбы со вспышкой коронавируса. Но амбициозные цели по росту ВВП никто не отменял /AP Photo

Китайские власти оказались в непростой ситуации. С одной стороны, председатель КНР Си Цзиньпин требует от них делать все возможное для борьбы со вспышкой коронавируса. Но амбициозные цели по росту ВВП никто не отменял. А компании давят на чиновников, чтобы они смягчили меры для борьбы с вирусом и бизнес мог возобновить производство. 

Си хочет, несмотря ни на что, удвоить размер китайской экономики по итогам последнего десятилетия. Для этого экономика должна вырасти как минимум на 5,5% в 2020 г. Но некоторые аналитики сомневаются, что это теперь возможно. В прошлом году экономический рост Китая и так замедлился до 6,1%, что стало худшим результатом с 1990 г. По их прогнозам, из-за эпидемии рост может оказаться нулевым или даже отрицательным в I квартале 2020 г. «Пропаганда не может сдвинуть горы», – отмечает экономист CFC Financial Чжан Анюань (цитата по The Wall Street Journal, WSJ). 

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.