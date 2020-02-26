Коронавирус против Конституции

Эпидемия коронавируса COVID-19 стремительно превращается в главную мировую новость, ее влияние на экономику и другие аспекты жизни человечества растет. Если в начале года еще можно было рассчитывать, что китайским властям самостоятельно удастся решить проблему с новым коронавирусом, то к концу февраля стало очевидно, что эпидемия превратилась в глобальную проблему и следующий очаг инфекции может обнаружиться где угодно.