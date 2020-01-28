Зачем Путину голосование по поправкам в Конституцию

Чем активнее предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию читаются и обсуждаются, тем очевиднее, что никакого однозначного ответа на ключевые вопросы современной российской политики они не дают. Во-первых, они никак не проясняют вопрос, кем и на какой должности после 2024 г. видит себя Владимир Путин, если он все-таки планирует перестать быть президентом, а во-вторых, из них тем более совершенно не понятно, кто именно может быть тем самым еще более могущественным президентом из обсуждаемых поправок, если не сам Путин. Понятно, что такие вещи не могут быть прописаны в Конституции, даже нашей, но с учетом чрезвычайно большой роли одной личности в современной российской истории сами по себе абстрактные конституционные поправки мало кому интересны.