Какие возможности открывает конституционная реформа для будущего Путина

Не раз произнесенные прежде Владимиром Путиным слова, что у страны нет времени на раскачку, в день оглашения им послания Федеральному собранию наконец прозвучали не чисто риторически. Предложенные им масштабные изменения в Конституцию, скромно и не без иронии названные им «некоторыми», дают старт процессу транзита власти за четыре года до окончания срока путинского президентского правления. Они существенно меняют схему распределения полномочий между ветвями власти, перенастраивают систему сдержек и противовесов и создают задел для появления нового потенциального центра тяжести в системе власти и управления страной – Государственного совета. Усиленный Госсовет может стать тем органом, который возглавит Путин после 2024 г., хотя это и не единственный вариант сохранения им власти в своих руках.